Manca davvero poco al fatidico giorno ma pare che Elettra Lamborghini non si senta molto bene. Cosa è successo? La confessione sui social preoccupa i fan.

Elettra Lamborghini sta male?

Una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. L’artista è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico per la sua bellezza e soprattutto per la sua personalità eccentrica. Non è solo nota al pubblico per le sue performance musicali. La ricca ereditiera infatti vanta oltre 6 milioni di seguaci suo profilo Instagram con i quali condivide gli attimi più importanti della sua vita quotidiana ed apprezzata per la sua ironia e simpatia.

Il 26 settembre convolerà a nozze con il deejay e producer Afrojack e sembra essere quasi tutto pronto per questo attesissimo evento. In queste ultime, infatti, la cantante bolognese ha condiviso una serie di IG stories nel quale afferma di non stare molto bene a causa di un forte dolore.

Le parole della cantante bolognese