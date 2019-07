Elettra Lamborghini mamma, pronta all’adozione di una bimba africana: ‘Mollerei tutto’

Elettra Lamborghini, la coach di The voice si confessa in un’intervista esclusiva: “Se fosse per me io mollerei tutto e andrei in Africa”

Dopo il grande successo della canzone di Elettra Lamborghini feat Pitbull, la coach di The voice si racconta in un’intervista, rivelando molti dei suoi desideri e dettagli della sua vita privata.

L’intervista a Vanity Fair di Elettra Lamborghini

Reduce dal successo ottenuto con la sua nuova canzone, fatta in collaborazione con Pitbull al momento in prima posizione tra le tendenze di Youtube Italia, l’ereditiera Elettra Lamborghini si racconta a Vanity Fair.

La giovane coach di The Voice, che quest’anno affiancata nel programma da Morgan, Gigi D’Alessio e Guè Pequeno ha rivelato che in realtà lei non beve, non fuma e non usa droghe al contrario di quello che potrebbe pensare la gente.

Elettra ha infatti confessato che se non lavora in realtà va in giro struccata e più coperta. Ha anche parlato di un altro suo singolo di molto successo Pem Pem, del quale ha dichiarato che in realtà l’apparenza inganna e non c’era malizia nei suoi gesti.

Poi è passata a parlare del suo fidanzato dicendo:

Sono tutto fumo e zero arrosto, Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna… Sono bravissima

La Lamborghini: ”Vorrei adottare una bimba Africana”

L’intervista prosegue ed Elettra confessa di essersi molto avvicinata a Dio e che il suo sarebbe quello di adottare una bambina.

L’ereditiera ha infatti dichiarato di sentirsi in modo molto umile, attaccata ai valori ed alle cose semplici che caratterizzano la vita, a tal proposito ha rivelato:

Se fosse per me io mollerei tutto e andrei in Africa. Ho già fatto tutto e visto tutto nella vita, ho 25 anni, ma mi sento vecchissima. La vita è fatta di aspettative: uno si immagina di voler arrivare a una cosa bella, una volta che ci sei dentro ti rendi conto che fa caga*e.

Concludendo così la sua intervista. Ancora una volta Elettra Lamborghini dimostra di avere solo un’apparenza molto aggressiva ma un’anima decisamente dolce.