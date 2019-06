Elettra Lamborghini finisce in clinica a poche ore da The Voice: trattamento medico necessario

Elettra Lamborghini finisce in clinica a poche ore da The Voice: trattamento...

A poche ore dalla finale del talent canoro ‘The Voice of Italy’, la giudice Elettra Lamborghini finisce in clinica per un trattamento medico necessario. Ecco cosa è accaduto alla ‘twerking Queen’ e come sta.

Elettra Lamborghini e i problemi di salute

Diverso tempo fa come ricorderete, la ricca ereditiera della nota casa automobilistica si sottopose a delle accurate analisi del sangue, i cui valori risultarono particolarmente sballati.

In particolare la bilirubina, era sballatissima, e tale sostanza se presente nel nostro organismo in quantità elevate, potrebbe tradursi in un malfunzionamento del fegato.

La Twerking Queen, visibilmente preoccupata per la sua condizione, sdrammatizzando, raccontò ai suoi fan di come si fosse accorta che qualcosa non andasse, e che a tal proposito avrebbe dovuto inoltre seguire una dieta più sana, oltre a non fare cose che potessero stressarla troppo.

Twerking Queen in clinica per un trattamento medico

Quest’oggi Elettra Lamborghini, a poco tempo dalla Finale di The Voice, in cui veste i panni di giudice, è finita in clinica per sottoporsi ad un trattamento medico.

L’ereditiera racconta tramite le sue Stories di essersi recata in una Clinica Privata per un trattamento laser alla pelle, a causa di notevoli macchie sul suo incarnato dovuto ad un forte stress.

Un trattamento necessario per l’idolo delle ragazzine, la quale forse alla luce dei problemi di salute raccontati qualche mese fa, ci si augura risolti, dovrebbe rilassarsi un pò di più. La sua pelle è molto più che probabile che le stia inviando dei campanellini, chiedendole di riguardarsi.

Non mancate, comunque all’appuntamento di stasera su Rai 2 con ‘The Voice of Italy’ a partire dalle 21.20, in cui verrà trasmessa la finale del talent.