Eleonora Daniele, la morte improvvisa del fratello: ‘Mi ha costretto a fare…’

Eleonora Daniele parla del lutto che ha colpito la sua famiglia: “La morte di mio fratello mi ha svegliata…”

La perdita di una persona cara lascia un vuoto che è destinato a non colmarsi mai. In una recente intervista, Eleonora Daniele ha condiviso con i suoi fan il drammatico lutto che ha colpito la sua famiglia nel 2015.

Sono trascorsi cinque anni da allora, ma il ricordo del fratello maggiore è sempre vivo nel suo cuore e nella sua mente.

Eleonora Daniele, il ricordo del fratello

Nella sua ultima intervista rilasciata a Il Giornale, Eleonora Daniele, che da settembre sarà nuovamente al timone di Storie Italiane, è tornata a parlare del doloroso lutto vissuto 5 anni fa. Nel 2015 è venuto a mancare il fratello maggiore, Luigi in seguito ad un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Aveva un bellissimo rapporto con lui e la sua scomparsa ha segnato per sempre la vita delle conduttrice veneta. “Era come un figlio”, spiega aggiungendo: “Era autistico ed ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia”. Ad ogni modo, anche nel dolore ha riscoperto la speranza grazie alla nascita di Carlotta, venuta alla luce il 25 maggio scorso. La donna aveva annunciato a sorpresa la sua gravidanza in studio, commuovendo il pubblico.

Le parole della conduttrice veneta

In una recente intervista, Eleonora Daniele ha raccontato il difficile periodo vissuto subito dopo la morte del fratello maggiore. Ma oggi sembra serena e alla soglia dei suoi 44 anni è diventata mamma di una bellissima bambina, Carlotta:

“Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto”

Insomma, dopo il periodo buio la conduttrice veneta torna a sorridere.