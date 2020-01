‘Sono incinta’ Eleonora Daniele svela sesso e nome del primo figlio: applausi e commozione in diretta

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Attualmente la stiamo vedendo alle redini di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori, ‘Storie Italiane’.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda proprio poche ore fa, la presentatrice padovana, ha annunciata di essere in attesa del suo primogenito insieme a suo marito Giulio Tassoni. Scopriamo di più.

Un emozione immensa per la conduttrice e lo studio di Storie Italiane. Eleonora Daniele, dopo i tanti rumors, ha confermato e annunciato di aspettare un figlio da Giulio Tassoni.

Con un dolcissimo pancino a pena evidente, ha inoltre rivelato al settimanale Di Più Tv che continuerà a lavorare nonostante la gravidanza:

ha raccontato la conduttrice di Storie Italiane facendo riferimento all’esperienza personale della sua collega, Lorena Bianchetti, la quale ha lavorato col pancione sino al termine della sua gravidanza.

Nel corso della puntata del 7 Dicembre inoltre, ha voluto inoltre condividere con il suo pubblico, il sesso e il nome del nascituro.

Sarà una bellissima principessa di nome Carlotta, ha annunciato emozionata al pubblico, il quale sui social più volte le aveva chiesto se fosse in dolce attesa:

‘Voglio concludere questa puntata con una bella notizia, una bellissima notizia almeno per me lo è’

poi ha aggiunto:

‘Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta o meno… Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta’

e ancora. non riuscendo a trattenere le lacrime per la forte emozione:

‘Volevo condividere con voi quest’emozione che per me era un grande desiderio che sta diventando realtà per cui volevo condividere con voi, pubblico, quest’emozione che è grandissima’