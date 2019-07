Elena Santarelli ha voluto raccontare quasi subito della malattia di suo figlio Giacomo. Il piccolo, com’è noto a tutti aveva un tumore, ma per fortuna è guarito

Elena Santarelli, dopo la bella notizia della guarigione del figlio, è tornata a parlare del tumore del piccolo Giacomo. Il primogenito aveva scoperto di avere quella malattia circa due anni fa. A Non Disturbare, il programma condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai 1, Elena ha confessato cos’ha fatto quando ha saputo della malattia. Non tutte le mamme avrebbero avuto il suo stesso coraggio.

Elena Santarelli: ‘Ho visto il tumore di Giacomo: era orrendo’

Una malattia, il tumore di Giacomo, che per fortuna è stata del tutto debellata. La showgirl per questo torna a parlare dell’evento più drammatico della sua vita a Non disturbare, il programma di Paola Perego. La conduttrice ha voluto chiacchierare un po’ con la showgirl. Elena le ha confidato cos’ha fatto quando al bimbo è stato diagnosticato un tumore cerebrale.

Adesso che le cure hanno dato degli ottimi risultati e lei e suo marito possono tirare un sospiro di sollievo. Alla Perego confessa:

“Per i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spera che non si ripresenti più quella cosa lì”

Elena però ha anche voluto vedere con i suoi occhi il mostro che invadeva il suo piccolo.

Elena e la foto del tumore di Giacomo

Nel corso della chiacchierata con Paola Perego, la Santarelli ha anche fatto una rivelazione piuttosto inquietante:

“Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho visto in fotografia. Me lo immaginavo diversamente, era orrendo! Però una volta che l’ho visto mi sono data pace”.

Non tutti avrebbero avuto il suo stesso coraggio. Ma Elena è dell’idea che il nemico va conosciuto per essere sconfitto. Vederlo l’ha cambiata, ha cambiato il suo approccio verso la malattia. Adesso che l’incubo è finito, è un’altra donna.