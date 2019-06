Elena Santarelli il triste sfogo sui social: ‘Prosciugata anima e corpo, ho dovuto farlo’

Elena Santarelli non ha mai nascosto i drammi della vita che ha dovuto vivere. La showgirl, infatti, ha raccontato di aver dovuto fare dei drastici cambi

La bella Elena Santarelli, dopo la domanda di uno dei suoi follower su Instagram coglie l’occasione per dire la sua e si sfoga parlando del difficile periodo che ha affrontato e della persone che le sono state accanto.

Lo sfogo sui social di Elena

Elena torna finalmente a sorride reduce da un periodo davvero difficile, dopo la guarigione di suo figlio Giacomo affetto da un tumore celebrale.

Ma oggi torna più felice che mai sui social e sceglie di raccontarsi alle persone che la seguono con affetto, parlando anche di quello che ha passato.

La Santarelli è considerata un vero e proprio esempio per come è riuscita a gestire il problema che ha stravolto la sua quotidianità, sempre con grinta senza mollare mai.

Ma il suo fisico ne ha notevolmente risentito del periodo di stress e durante la malattia del figlio ha perso molto peso, ed i suoi follower non hanno potuto non notarlo. In molti infatti hanno pensato che anche lei si fosse ammalata. ma Elena ha spiegato che la sua perdita di peso è dovuta al periodo che lei ed il marito hanno passato e non a problemi di salute.

La Santarelli ”Ho fato pulizia di molti amici”

Elena durante un viaggio, ne approfitta per rispondere alle domande che le vengono poste su Instagram.

Rispondendo ad chi le chiede che ne pensa di chi continua a chiederle del suo dimagrimento eccessivo lei risponde:

Non mi interessa molto…ho spiegato più volte che un evento nella nostra vita così può prosciugarti anima e corpo…Da Instagram avete visto sempre il mio sorriso ma dietro, in pochi sapevano la realtà

Ma non finisce qui! infatti la Santarelli continua il suo sfogo parlando di alcune persone che prima reputava amici ma oggi non più e scrive:

Poi anche ad alcuni amici che oggi non ritengo tali, ha fatto comodo vedere la Elena di Instagram e non andare oltre.. ma va bene così ho fatto una bella pulizia

Così conclude il suo sfogo su Instagram, dicendo che non augura un percorso del genere a nessuno e che le persone prima di giudicare dovrebbero contare fino a 10.