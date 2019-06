Elena Santarelli finisce in clinica per un trattamento necessario -Foto

Elena Santarelli, la showgirl e opinionista di Italia sì ha dovuto andare in clinica per risolvere alcuni problemi. Ecco cosa è successo nelle ultime ore

Ora che la sua testa è sgombra da un pensieri, Elena Santarelli ha deciso di fare un po’ tutto quello che non poteva fare quando purtroppo il suo primo figlio era malato. Come è noto a tutti Giacomo è riuscito a sconfiggere il suo male e adesso sta bene. I suoi genitori hanno mantenuto la promessa: quella di portarlo negli Usa.

Elena Santarelli, in clinica per un trattamento

L’attrice e modella Elena Santarelli ha voluto farsi coccolare un po’ ed è per questo che come tante sue colleghe, la showgirl ha voluto sottoporsi ad un trattamento particolare per la pelle facciale in una nota clinica, l’Alma Care. Elena si è lasciata “coccolare” come lei stessa ha raccontato dalle sapienti mani degli esperti di salute e bellezza dell’azienda.

Elena ha lasciato con le nuove tecnologie stimolassero la sua pelle tanto da renderla più tonica e “giovane”. La bella Santarelli non ha di certo bisogno di trucchi per diventare bella, madre natura già le ha donato tutto quello che è necessario ad una donna per essere affascinante, ma il tempo corre per tutte.

Elena, trattamenti per rallentare l’invecchiamento

L’Alma care propone diversi ed efficaci trattamenti laser per il viso e il corpo. Elena Santarelli non ha saputo resistere e si è concessa un po’ di ore nelle loro mani. Sicuramente con quella stimolazione del collagene la sua pelle apparirà ancora più bella, luminosa e giovane.

Adesso, la Santarelli è decisamente un’altra persona. Anche i suoi fan hanno notato che il sorriso sulle sue labbra è tornato a splendere come un tempo. La bellissima Elena ha postato delle foto che mostrano come ha usato il laser sul suo volto. Ecco la foto.