Elena Santarelli è sempre molto attiva sui social e questa volta non passa inosservato il duro sfogo della showgirl ‘Sono nata così’

La showgirl Elena Santarelli, tramite il suo profilo Instgram, pubblica una storia in cui si sfoga rispondendo alle accuse degli haters.

Elena Santarelli è malata? Ecco le sue parole…

L’attrice Elena Santarelli ha deciso di rispondere alle critiche che le sono state mosse con un lungo post su Instagram.

La showgirl è reduce da un periodo molto difficile per via della dura lotto del figlio Giacomo contro un tumore cerebrale. Fortunatamente ora il piccolo è in ”follow-up’, cioè ha finito tutte le terapie ed è in fase di ripresa,

Ma nonostante questo la Santarelli non può abbassare la guardia poichè il figlio deve essere sottoposto a frequenti controlli per tenere sotto controllo la sua salute e controllare che non ci sia più traccia di cellule tumorali.

Ma tornata attivamente sui social, dopo le diverse foto che ha pubblicato in molti non hanno perso occasione per fare commenti sul suo aspetto fisico, facendo dei commenti anche molti duri come:

”Ma sei malata? Con quegli addominali sembri un uomo”

ed altri:

” Allenati di meno e goditi la vita”

Ma la risposta di Elena non tarda ad arrivare.

Lo sfogo di Elena su Instagram nel quale risponde alla accuse

Dopo le numerose critiche ricevute per via della sua forma fisica l’attrice decide di dire la sua e pubblica un lungo sfogo in risposta alle critiche che le sono state fatte.

Pubblica infatti, tramite le sue Instagram stories una sua foto da bambina dalla quale si vede bene il suo fisico asciutto fin da piccola e scrive che per sua fortuna è proprio nata con quell’addome.

E aggiunge:

E’ genetica non posso farci nulla, mi chiamavano ”muscolina” da piccola, non posso nascondere ciò che madre natura mi ha dat o

Conclude infine il post scrivendo a chi l’ha duramente criticata di soffermarsi di più a pensare prima di commentare.