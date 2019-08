Elena Santarelli ‘Ha una cicatrice dall’ombelico in su’: la foto della pancia della showgirl crea un’illusione ottica

Elena Santarelli sta vivendo un periodo senza ombra di dubbio positivo. Adesso che Giacomo è guarito, si gode la vacanza: un dettaglio colpisce i fan

Il corpo di Elena Santarelli è sempre molto seguita dai fan che osservano anche il suo più piccolo dettaglio. Adesso è una foto in costume che ha destato particolare attenzione. Il motivo? Una cicatrice che Elena ha subito chiarito.

Elena Santarelli ha una cicatrice?

La bellissima Elena Santarelli spesso e volentieri è costretta a difendersi dagli attacchi degli haters. C’è persino chi ha augurato di nuovo la malattia a suo figlio, cose disumane e mostruose che ci dimostrano di quanto può essere deleterio l’uso dei social network. In realtà, il male non si nasconde nei social, ma nell’alienazione: uno degli effetti più evidenti di internet che crea persone che vivono in realtà parallele inesistenti.

La showgirl e attrice spesso subisce anche degli attacchi per il suo aspetto fisico. Lei, anche modella, non ha nulla che non va, ma c’è qualcuno che la ritiene troppo magra e pensa che lei non mangi nulla. In realtà Elena mangia bene: è questo ciò che tenta di spiegare ogni volta. Dieta bilanciata, attività fisica e di tanto in tanto qualche sgarro. Insomma, quello che dovremmo fare tutti. Questa volta però, in costume, ha attirato un particolare spaventoso: una cicatrice.

Elena spiega: ‘Sono gli addominali’

La Santarelli però ha subito spiegato che non si trattava affatto di una cicatrice. Elena Santarelli è stata baciata dalla fortuna e ha un corpo con degli addominali, sin da piccola, invidiabili. Insomma, altro che cicatrice, quello è un segno che vorrebbero avere tantissime donne.

Sicuramente lo sport ha contribuito a rafforzare ciò che madre natura le ha donato e quindi vederla dovrebbe incentivare tutti a dare il meglio di sè in palestra per vincere le proprie insicurezze e sentirsi bene e più belle.