Elena Santarelli ‘Il dolore mi ha prosciugata’: le conseguenze fisiche della malattia

Elena Santarelli risponde agli haters che criticano il suo calo di peso: “Il dolore mi ha prosciugata”

La showgirl laziale, Elena Santarelli, ha messo a tacere gli haters che da tempo sottolineano il suo dimagrimento.

Elena Santarelli contro gli haters

Elena Santarelli è molto attiva sui social e non manca mai di pubblicare scatti e stories che riguardano la sua quotidianità che, come accade spesso, finiscono nel mirino degli haters. Questa volta a scatenare alcuni utenti sono state le ultime foto condivise dalla showgirl sul suo account ufficiale di Instagram. Negli ultimi giorni, la conduttrice di Italia Sì ha condiviso diverse foto in costume. In pochi secondi, queste sono sommerse di like e commenti ma tra questi compaiono anche quelli dei cosiddetti Leoni da tastiera che hanno duramente criticato il suo fisico per ” l’eccessiva magrezza”.

Dopo numerose critiche, la showgirl laziale ha risposto agli haters con un commento che è stato apprezzato dal popolo del web.

Le parole della conduttrice di Rai Uno

Stanca dei continui attacchi, Elena Santarelli ha messo a tacere chi continua a criticare il calo di peso. La showgirl è sempre in grande forma grazie ad una sana alimentazione e tanto sport ma, come tutti sanno, negli ultimi anni sono stati difficili a causa del brutto male che ha colpito il suo primo figlio, Giacomo: tumore cerebrale. Per fortuna, grazie alle cure, il piccolo ha vinto la battaglia contro la malattia.

Ecco la risposta della conduttrice: