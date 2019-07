Ecco perché non dovresti mai riempire la tua bottiglia di plastica una volta terminata l’acqua

Siamo tutti colpevoli, ma le conseguenze possono essere seriamente dannose per la salute.

La maggior parte di noi non ci pensa due volte a riempire la propria bottiglia di plastica. Dopotutto, è tutto nel nome dell’idratazione personale ed è ecologico! E non c’è assolutamente nulla di dannoso in una semplice bottiglia d’acqua, giusto?

Sbagliato! Quella bottiglia d’acqua di plastica potrebbe effettivamente fare più male che bene al tuo corpo, dicono gli esperti.

Perché? Puoi ringraziare il bisfenolo A (comunemente noto come BPA), una sostanza chimica utilizzata per la produzione di materie plastiche.

Questa sostanza chimica dannosa può penetrare nell’acqua e far crescere rapidamente batteri pericolosi nelle fessure della bottiglia – questo è uno dei motivi per cui dovresti stare lontano dalle cannucce – e le conseguenze sulla salute sono piuttosto gravi.

Kent Atherton, CEO della tecnologia PuriBloc, parla dei rischi del riutilizzo della plastica. “Purtroppo, molte persone che acquistano bottiglie d’acqua di plastica lo fanno perché credono di fare una scelta salutare quando è più probabile che sia vero il contrario.

E aggiunge: “Anche i prodotti senza BPA non sono sicuri poiché i produttori stanno sostituendo altri prodotti chimici estrogenici, non così ampiamente conosciuti, che possono rappresentare lo stesso pericolo per la salute umana”.

Queste sostanze chimiche estrogeniche possono avere un effetto negativo sugli equilibri ormonali degli esseri umani, ma i potenziali pericoli delle bottiglie di acqua di plastica non si fermano qui.

In uno studio su 259 bottiglie d’acqua di plastica presso la State University di New York a Fredonia, gli scienziati hanno scoperto che il 93% delle bottiglie esaminate presentava una qualche forma di contaminazione da microplastica.

Inoltre, le bottiglie di plastica monouso sono per lo più realizzate in polietilene tereftalato, o PET, che è sicuro da usare, ma non riutilizzabile; queste materie plastiche possono filtrare sostanze chimiche nell’acqua se riscaldate o graffiate.

C’è anche il fattore batterico da considerare. “Il vantaggio delle bottiglie d’acqua è che, come tutti i contenitori per bevande, entrano in contatto con la bocca e le mani, che ospitano molti germi”, afferma la professoressa Stephanie Liberatore sulla rivista accademica The Science Teacher. “Le loro aperture sono piccole, il che le rende difficili da pulire. Questo, combinato con il loro ambiente umido, può rendere le bottiglie d’acqua un terreno fertile per i batteri”.

Per idratarsi senza danni, i bevitori intelligenti dovrebbero evitare di riutilizzare le bottiglie usa e getta. Invece, dovresti riciclarle dopo aver bevuto o comprare una bottiglia di plastica senza BPA o in una bottiglia di vetro o acciaio inossidabile.