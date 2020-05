Dormire senza struccarsi: gli effetti devastanti sulla pelle

Un dermatologo spiega che dormire senza struccarsi possa sembrare qualcosa di innocuo, ma – in realtà – può influire negativamente sulla pelle e sulla salute degli occhi.

Dormire senza struccarsi, ci siamo passate tutte. Lavori fino a tardi in ufficio, stai fuori facendo le ore piccole, semplicemente prendi un volo serale o semplicemente ti metti a sonnecchiare, guardando Netflix.

Non importa il motivo, finisci la giornata troppo sfinita per toglierti il ​​trucco dal viso, prima di schiantarti sul letto.

Anche se può sembrare innocuo, poggiare il viso sul cuscino con una faccia piena di trucco, non solo rovina la tua biancheria ma provoca danni alla tua pelle.

Come il trucco influisce sulla tua pelle

La prima cosa che potresti notare è l’azione negativa che ha sulla tua pelle: parliamo di acne, irritazione della pelle e invecchiamento precoce.

“Dormire con indosso trucco è davvero brutto, poiché i pori si ostruiscono“, afferma Samer Jaber, medico e assistente professore clinico al Mountain Sinai Hospital e dermatologo certificato presso la Washington Square Dermatology di New York City.

“Può aumentare significativamente eruzioni, acne, secchezza della pelle e irritazione“.

La tua pelle usa il sonno come tempo per riprendersi dai vari stress durante il giorno.

Utilizza anche il sonno per liberare e rigenerare le sue cellule. Lasciando uno strato di trucco, crei una barriera al naturale processo di esfoliazione e rifornimento della tua pelle.

Inoltre, il trucco si aggrappa ai radicali liberi nell’ambiente (spesso dall’inquinamento), quindi non lavare via il trucco offre a queste impurità dannose un’opportunità ancora maggiore di danneggiare la pelle.

I radicali liberi sono noti per abbattere il collagene, che nel tempo provoca linee sottili e invecchiamento precoce.

Come il trucco influenza i tuoi occhi

Dormire con il trucco può danneggiare in particolare le aree più sensibili del viso, vale a dire gli occhi.

Dormire senza struccarsi e, in particolare, senza eliminare eyeliner, mascara, matita e ombrettti dagli occhi, ti mette a rischio di infiammazione, infezioni, arrossamento delle palpebre e abrasioni corneali.

Ciò può derivare da particelle di trucco che sfregano contro la superficie dell’occhio.

Poiché l’area degli occhi è così delicata, devi davvero rimuovere il mascara, mattite e gli ombretti per evitare di svegliarti con occhi sofferenti.

L’importanza della rimozione del trucco

La dott.ssa Jaber raccomanda fermamente alle donne di lavarsi il viso la sera.

Ciò contribuirà ad assicurarsi che tutto il trucco venga rimosso dalla loro pelle.

“Il modo in cui lavare e pulire la pelle dipende da ogni singolo paziente e dipende dal tipo di pelle“, afferma la dott. Jaber.

“Per quelle che hanno una pelle più grassa, i lavaggi e le salviette schiumogeni possono essere più efficaci. Per quelle con pelle sensibile, un detergente delicato non schiumogeno può essere migliore“.

Per pulire profondamente il viso, si possono utilizzare le salviette detergenti che ripuliscono il volto, prima di lavarlo con un detergente specifico.

Inoltre, puoi optare per i cetrioli. Avete capito bene: questo alimento, infatti, è privo di olio, non comedogeno e spazza via sporco, sudore e trucco (senza risciacquo necessario).