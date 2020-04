Acne: quale problema di salute rivelano i brufoli? Dipende da dove spuntano

Il viso, più di altre parti del ostro corpo, può essere davvero lo specchio dell’anima, o meglio della nostra salute. I brufoli sono sintomi da non trascurare

Un problema molto comune come l’acne è spesso sottovaluto. Ma in base all’origine e alla zona in cui i brufoletti fuoriescono si può sapere tanto altro sulla propria salute. Spesso La medicina occidentale non dà molta importanza a quello che un’escrescenza sul viso può indicare. Diverso è quello che avviene nella medicina tradizionale cinese dove la lingua, i capelli, le unghie ma soprattutto il viso, possono essere specchio di ciò che accade all’interno del corpo.

L’acne e la medicina cinese

Secondo la dottrina orientale, infatti, ogni zona del nostro viso può essere collegata ad un’altra parte del nostro corpo. Ed ecco quindi che imperfezioni, brufoli arrossamenti, occhiaie, diventano spia di un qualche altro problema di fondo. Attenzione però: qualsiasi autodiagnosi è sempre sconsigliata ed è bene confermare tutti i sospetti con l’ausilio di personale sanitario competente.

Precisiamo che non esiste una vera base scientifica per la mappatura dei volti cinese che si basa su anni di osservazione e sulla convinzione che l’energia, il Qi, fluisca da e verso gli organi lungo percorsi invisibili. Diventa quindi di fondamentale importanza, secondo la medicina cinese, discernere quali parti del viso esaminare.

Dove ti spuntano di più i brufoli?

Fronte

Questa zona del viso è legata all’intestino tenue, organo influenzato principalmente dal sistema nervoso. Profonde linee orizzontali sulla fronte possono indicare un imperfetto funzionamento del sistema enterico. Ancora, altre cause di problemi come l’insorgenza di acne in questa zona potrebbero essere un’alimentazione troppo piena di zuccheri poco raffinati e carboidrati.

Tra le sopracciglia

Questa zona rispecchia la salute del fegato, organo che si occupa della disintossicazione dell’organismo. Per cui, secondo la medicina cinese, un eccesso di tossine nell’organismo darà come riscontro tutta una serie di problemi proprio in questa zona.

Contorno occhi

Il contorno occhi è invece connesso con la salute dei reni, problemi legati alla disidratazione che danneggiano questi organi e si manifestano sotto forma di borse sotto gli occhi, occhiaie, gonfiori o problemi infiammatori intorno alle sopracciglia. I brufoli possono essere sintomi allertanti.

Naso

Stando alla dottrina orientale il naso è diviso in due parti, quella sinistra indica la parte sinistra del cuore e la destra si riferisce alla parte destra. Eventuali problematiche cardiovascolari potrebbero quindi dare segnali sotto forma di arrossamenti o punti neri e l’untuosità di questa zona del viso potrebbe essere un segno di problemi di pressione sanguigna o colesterolo.

Guance

Le guance sono importantissime secondo la medicina cinese, esse sono infatti collegate con lo stomaco, il pancreas e l’apparato respiratorio. In particolare le guance rosse o piene di brufoletti possono essere un segno di infiammazione dello stomaco mentre i brufoli potrebbero essere collegati alla presenza di allergie.

Bocca

La bocca è specchio della situazione di stomaco e colon. Ad esempio un problema di ulcera gastrica potrebbe manifestarsi anche come piaga alla bocca. Spesso problemi alla bocca insorgono anche per una cattiva alimentazione a base di cibi crudi e freddi.

Mento

Infine, mascella e mento sono legati all’apparato riproduttivo. I brufoli in questa zona possono essere specchio di problemi di amenorrea o di uno stress eccessivo.