Dormire fa dimagrire: ecco come perdere peso di notte

Dormire fa dimagrire: non è uno scherzo. Scopri perché accade ciò mentre sei tra le braccia di Morfeo.

Dormire fa dimagrire, lo sai? Quando stai cercando di perdere peso, ci sono alcune cose che sai che dovresti fare. Rinunci allo zucchero e ai cibi spazzatura a favore di verdure, proteine ​​magre e carboidrati complessi.

Vai in palestra regolarmente e provi a muoverti il ​​più possibile durante il giorno. Ciò che potresti non capire, tuttavia, è che dormire a sufficienza è una parte molto importante della perdita di peso.

La quantità di sonno che si ottiene influisce direttamente sulla dieta. Le persone che sono private del sonno tendono a pesare di più e hanno più problemi a perdere peso rispetto a coloro che riposano adeguatamente, anche quando seguono la stessa dieta.

Quando non dormi abbastanza, il tuo corpo produce la fame che produce ormoni leptina e grelina. Potresti essere più suscettibile all’eccesso di cibo, ma allo stesso tempo essere meno soddisfatto in seguito.

Le persone che dormono costantemente per meno di sei ore mostrano anche livelli di glucosio e insulina e caratteristiche simili ai diabetici, anche se per il resto sono molto sani.

Le cellule adipose perdono la capacità di usare correttamente l’insulina. Man mano che il tuo corpo diventa più resistente all’insulina, produrrà sempre di più per funzionare. Questo porta all’accumulo di grasso e, alla fine, potrebbe portare a malattie come il diabete.

Non dormire abbastanza aumenta lo stress

Non dormire a sufficienza ti rende anche più stressato, il che a sua volta ti rende più difficile il controllare l’appetito.

Un corpo privato del sonno produrrà più ormone dello stress, il cortisolo. Il cortisolo innesca il centro di ricompensa nel tuo cervello e ti fa desiderare cibo.

La combinazione di più cortisolo e più grelina significa che avrai bisogno di mangiare più cibo di quanto faresti normalmente per sentirti soddisfatto.

La mancanza di sonno può anche portarti a desiderare cibi più zuccherati o salati e ti rende meno propenso a poter dire di no a prelibatezze malsane.

Dormire aiuta a rinfrescare la mente e i processi decisionali. L’esaurimento riduce la chiarezza mentale e il giudizio, quindi è più probabile che tu raggiunga quella ciambella in ufficio quando normalmente avresti un frutto.

Non riposare a sufficienza può anche influire gravemente sul tempo trascorso in palestra. Il tuo corpo e i tuoi muscoli hanno bisogno di tempo per ripararsi mentre dormi, così puoi spingerti il ​​giorno successivo.

Produci più ormone della crescita mentre dormi, il che aiuta a bruciare i grassi, oltre a riparare e costruire i muscoli in modo da poter aumentare la forza e perdere peso.

Per non parlare, se sei esausto, hai molte più probabilità di saltare in palestra. Anche se lo fai, non avrai l’energia per allenarti al meglio delle tue capacità. Una buona notte di sonno ti aiuterà a rimanere energico e motivato durante l’allenamento.

Può essere difficile dormire a sufficienza ogni notte. Tra lavoro, famiglia, responsabilità, pianificazione e cottura di pasti sani ed esercizio fisico costante, il sonno può essere messo sul bruciore. Ma se vuoi davvero essere in buona salute e perdere peso, rendi il tuo riposo notturno una priorità.