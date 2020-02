Donald Trump non “chiude la porta” all’Italia: “Per ora non blocchiamo i voli”

Donald Trump non “chiude la porta” all’Italia: “Per ora non blocchiamo i...

Donald Trump valuta la situazione e per ora decide di non bloccare i voli che arrivano dall’Italia. Ma potrebbe cambiare idea.

Mentre il coronavirus mette in ginocchio la popolazione italiana, Donald Trump decide di non chiudere per ora gli aeroporti ai voli che arrivano dal nostro Paese.

I voli dall’Italia per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti in questo momento non ci sono ancora motivazioni che possano portar loro a non far atterrare i voli che arrivano da Italia e Corea del Sud.

Il Presidente degli USA – come riporta anche Repubblica – ha dichiarato:

“per ora è presto perché gli Stati Uniti decidano eventuali restrizioni ai viaggi dall’Italia e dalla Corea del Sud”

Sottolineando che nel momento in cui sarà necessario potranno attuare questa restrizione che per ora non è necessaria.

Una difficoltà che per ora non ha ancora colpito gli Stati Uniti:

“siamo pronti a fronteggiare il virus e siamo pronti ad adattare tutte le misure e fare tutto il necessario”

Una lunga riunione con gli esperti ha portato alla luce il fatto che il Paese sembra essere pronto a fronteggiare ogni genere di impatto che questo virus potrà avere

“il coordinamento della risposta al virus è stato affidato al vice presidente mike pence e risponderà direttamente a me”

I rischi per gli Stati Uniti in questo momento restano molto bassi e invita tutti i cittadini a non farsi prendere dal panico, puntando il dito anche sui suoi avversari: