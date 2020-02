Coronavirus, Danimarca e Romania registrano i primi due casi: sale il bilancio in Corea del Sud

Primi due casi di coronavirus per la Danimarca e la Romania: il coronavirus si sta espandendo in tutto il mondo.

Ci sono dei nuovi casi di coronavirus nel mondo e ora anche la Romania e la Danimarca hanno registrato il loro primo caso.

Primi casi in Danimarca e Romania

Il bilancio nel mondo sta andando via via aumentando e la situazione non sembra essere positiva secondo i media internazionali. La Cina registra altri 443 nuovi casi di infezione e 29 decessi nelle ultime ore, come da nota della Commissione Sanitaria Nazionale.

La stessa ha evidenziato che ad Hubei le infezioni sono state 409 in più accompagnate da 26 decessi aggiuntivi.

Non cala neanche il bilancio della Corea del Sud, con un totale di 1.195 contagi di cui 334 nuovi casi confermati. Ma c’è anche un primo caso registrato in Danimarca e si tratterebbe di un uomo che è rientrato in data 24 febbraio con la moglie ed era in vacanza in una regione sciistica della Lombardia: moglie e figlio per ora sono risultati negativi al test.

Un caso registrato anche in Romania, il paziente infatti è risultato positivo al test: il paziente 0 – come da nota dell’agenzia MediaFax – risulta essere un ragazzo di 20 anni e lavora presso un ristorante il cui proprietario è italiano.

Non solo nel mondo, perché in queste ore c’è un sospetto anche a Napoli. Le fonti sanitarie hanno comunicato che una persona di Napoli ha effettuato il tampone e ci saranno altre verifiche da parte dello Spallanzani di Roma, prima della conferma definitiva.

Sbarcano i passeggeri della Diamond Princess

In queste ore è iniziato nel mentre lo sbarco dei passeggeri della Diamond Princess, da febbraio ferma al porto di Yokohama dove è stato registrato un focolaio del virus.

700 le persone che sono state trovate positive al test di cui quattro decedute.