Una rivelazione scioccante quella del New York Times in merito alle idee di Donald Trump sul confine con il Messico: ecco cosa è accaduto

Un fossato con i coccodrilli è l’idea di Donald Trump come da indiscrezione del New York Times. Ma andiamo con ordine.

La furia del Presidente sull’impeachment

Nella giornata di domani 3 ottobre ci sarà la testimonianza al Congresso per la questione dell’impeachment, in base alla telefonata tra il Presidente Ucraino e il Presidente Americano.

Tra i tanti testimoni anche l’ex inviato speciale dimissionario Kurt Volker, come riportato dall’Ap che cita una fonte della Camera. L’uomo si è dimesso proprio perché il suo nome è comparso nella denuncia della talpa – che ora teme per la sua incolumità.

Per il Presidente Americano questo non si tratta di un impeachment ma di un colpo di Stato. come evidenziato da lui in un tweet dove si parla degli ultimi sviluppi del caso Ucrainagate.

Mike Pompeo nel mentre accusa:

“intimidazione, bullismo e trattamento improprio”

In merito ai funzionari del dipartimento di Stato che sono stati chiamati a testimoniare sempre nella giornata di domani.

La rivelazione del New York Times

Nel mentre di tutto questo, il New York Times lancia una indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole.

Il Presidente Americano avrebbe parlato privatamente della questione del confine con il Messico. Sembra che più di una volta abbia evidenziato di voler fortificare il muro

“con una trincea di acqua piena di serpenti e coccodrilli”

Il quotidiano americano cita molti dirigenti americani e riporta il fatto che il Presidente abbia più di una volta sollecitato i suoi collaboratori, al fine di avere una stima dei costi dell’operazione.