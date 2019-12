Donald Trump, la sfida diretta: “Voglio un processo in Senato, adesso”

Il caso impeachment di Donald Trump irrompe e ora lui sfida i Democratici, chiedendo un processo immediato

Donald Trump non perde tempo e visto il risultato sull’impeachment chiede venga fatto immediato processo al Senato.

La richiesta del Presidente Usa

Visto l’epilogo e la decisione della Camera in merito all’impeachment, il Presidente degli Stati Uniti chiede un processo immediato tramite un suo Tweet:

“voglio un processo immediato in senato”

Così sfida i Dem dopo l’ultimo dibattito che è andato in scena alla Casa Bianca. Joe Biden ha evidenziato che questo voto sia stato necessario e dettato dalla Costituzione, per riportare integrità nell’ufficio della Presidenza.

Ma il Presidente non concorda:

“il caso presentato dai dem è così farriginoso che non volgiono nemmeno un processo”

Il dibattito alla Casa Bianca

I sette aspiranti per la Casa Bianca si sono incontrati sul palco a Los Angeles presso la Loyola Marymount University per l’ultimo dibattito dell’anno. Un sesto faccia a faccia che ha portato alla loro unione sul discorso della colpevolezza del Presidente.

Continuano la loro corsa e vogliono che per il futuro ci sia chiarezza, trasparenza e grande responsabilità. Un prima parte lenta di confronto per poi passare – come si evince dai media locali riportati anche da TgCom24 – all’attacco.

Pete Buttigieg è il sindaco di South Bend ai primi posti tra i sondaggi in Iowa, ma Elizabeth Warren lo critica per la sua raccolta fondi con dei miliardari, che hanno pasteggiato con vini pregiati da quasi 1000 dollari a bottiglia:

“intanto sono l’unico qui a non essere milionario…sono quello con il reddito più basso”

Joe Biden va avanti con il suo dibattito senza ascoltare i suoi avversari, mentre Bernie Sanders attacca l’attuale Presidente Usa senza riuscire ad imporsi.

Chi la spunterà?