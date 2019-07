Donald Trump, la Camera ha votato contro la risoluzione sull’impeachment: la folla esulta

La folla è con Donald Trump e la Camera vota contro la risoluzione del famoso impeachment. Ma non è l’unica cosa accaduta in queste ultime ore!

Donald Trump esulta e la folla lo segue, mentre la Camera vota contro la risoluzione dell’impeachment. Facciamo chiarezza?

Il Presidente Americano contro le deputate dem

C’era già stato un botta e risposta via Twitter, con frasi non del tutto politicamente corrette dove il Presidente Americano chiede alle deputate dem di “tornare a casa loro”.

Il popolo si divide in due parti, tra chi è a favore delle parole delle deputate e chi sostiene invece il Presidente con un sentito

“send her back!” (rimandala indietro)

Confermando il suo invito nel tornare “nei posti infestati dal crimine e corruzione da dove sono arrivate”.

Ma in queste ultime ore è arrivata anche la notizia che la Camera ha votato contro per la risoluzione dell’impeachment. Questo caso riguardava specificatamente i Tweet razzisti ed è stata rinviata a tempo indeterminato, senza contare nettamente altre questioni di carattere economico e politico.

Il comizio del Presidente degli Usa

Un comizio molto sentito che è nuovamente sfociato nella presa di posizione contro le deputate, evidenziando di come queste persone vogliano distruggere la costituzione americana:

“sopprimendo i valori su cui è stato costruito il nostro paese”

Rinnovando la sua posizione sul non trasformare il Paese in socialista. Tra la folla alcuni personaggi contro il Presidente che hanno esposto dei cartelli con scritto “stupratore di bambini” e una foto del Presidente insieme a Jeffrey Epstein – arrestato per traffico di minorenni.