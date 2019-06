Donald Trump, firmato accordo con il Messico: “Ne sono lieto”

L’accordo tra Donald Trump e il Messico è confermato con comunicazione ufficiale su Twitter. E ora cosa succede?

L’annuncio su Twitter di Donald Trump ha confermato l’accordo con il Messico, con l’entrata in vigore dei dazi.

L’accordo tra Stati Uniti e Messico

Il Presidente degli Stati Uniti ha confermato la firma dell’accordo con il Messico, che sospende i dazi a tempo non definito.

In cambio di che cosa però? Quanto sopra è valido in cambio di

“forti misure per fermare il flusso migratorio attraverso il messico e verso il confine meridionale”

Evidenzia di essere lieto di tale accordo e che proprio il Messico, sia stato fermo nell’accettare di andare avanti e adottare delle misure forti e restrittive nei confronti dell’ondata migratoria incessante:

“questo è stato fatto per ridurre – o eliminare – l’immigrazione illegale”

Tutti i dettagli non sono ancora stati resi noti dal Dipartimento di Stato, dove si sono svolte le riunioni per il negoziato e la firma dell’accordo.

Martha Barcena, Ambasciatore Messicano negli Stati Uniti, ha evidenziato di come il Paese è ottimista nell’applicazione di leggi sui migranti – fornendo nuove opportunità di lavoro che intendono chiedere asilo o essere messe in regola.

Le parole del Presidente degli Stati Uniti

Un accordo che era già nell’aria durante il volo di ritorno dalla Normadia, con una dichiarazione dove il Messico si impegna a schierare la Guardia Nazionale da lunedì – rafforzare le leggi e accogliere i richiedenti asilo in Usa, in attesa del termine dell’iter complesso per la richiesta.

Un obiettivo da raggiungere è quello di dare loro nuovi posti di lavoro e andare avanti migliorando sempre di più la strategia.