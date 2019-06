Donald Trump a Londra, tra caos e polemiche: “Il Sindaco? Non lo apprezzo”

Donald Trump a Londra, tra caos e polemiche: “Il Sindaco? Non lo...

Donald Trump resterà a Londra sino al 5 giugno e non passano inosservate le sue polemiche contro il sindaco e il suo invito ad uscire dall’Unione Europea

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è a Londra, per la sua visita ufficiale che andrà avanti sino al 5 giugno. Non sono mancate le polemiche ma anche il grande disappunto di Meghan Markle.

La visita del Presidente degli Stati Uniti a Londra

Il Presidente degli Stati Uniti è arrivato a Londra per la sua visita ufficiale, dove resterà sino al 5 giugno.

Non ha voluto incontrare il Sindaco Sadiq Khan, in quanto non molto apprezzato dalla sua persona:

“non lo apprezzo molto, sembra il gemello di De Blasio – solo più basso”

Mentre è propenso a vedere di mettere insieme grandi progetti, per attività commerciali al fine di porre basi per un prossimo futuro:

“Vedremo come funzionerà”

Evidenzia che questo è un momento molto importante e propenso, nonostante il grande caos del Regno Unito ma che deve essere visto sotto una prospettiva differente – tanto da prendere il meglio che sta per arrivare.

Il Presidente degli Stati Uniti è stato invitato dalla Regina Elisabetta, come cita il protocollo, proprio in occasione dell’anniversario dello sbarco in Normandia – arrivato al 75° anno.

Come si svolgerà il suo programma? Il primo giorno sarà occupato con gli incontri costituzionali, il secondo si dedicherà ad incontrare i membri delle istituzioni politico – economiche mentre il terzo si darà il via alle varie celebrazioni.

Le polemiche sul sindaco e brexit di Trump

Il suo arrivo ha destato numerose polemiche e caos, tra i cittadini e anche da parte di Meghan Markle – moglie del Principe Harry – con un “botta e risposta” non propriamente regale.

La polemica si volge anche verso il periodo, in una Londra che non sa se potrà uscire dal Regno Unito o meno:

“uscite senza pagare!”

E’ quanto il Presidente americano ha comunicato, invitando gli inglesi ad abbandonare l’Unione Europea con o senza no deal.