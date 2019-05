Brexit, Johnson a muso duro: “Fuori dalla Ue, con o senza accordo”

Dopo l’addio di Theresa May, Johnson diventa il candidato numero 1 e parte a muso duro per mettere in atto la Brexit entro fine ottobre

La Brexit è ancora viva nonostante la May abbia abbandonato e sia pronta a lasciare il suo posto ai candidati. Nel mentre Johnson si mette in prima linea e divulga la sua idea a muso duro.

L’avanzata di Johnson per uscire dall’Europa

Theresa May ha dato le sue dimissioni e a partire dal 7 giugno si apre al partita – anche se è già aperta sin dal primo minuto – per il successore che prenderà oneri e onori.

Boris Johnson, vi abbiamo parlato di lui in questo articolo, che si mette in prima linea come successore. Il Telegraph evidenzia le sue parole a muso duro, come “paladino dell’accordo”:

“fuori dalla ue entro il 31 ottobre, con o senza accordo!”

Un uomo che sta prendendo consensi minuto per minuto e sempre il quotidiano inglese ha dichiarato che, Rudd e Hammond potrebbero sostenerlo fino in fondo.

Perché proprio il 31 ottobre? Secondo quanto si evince la scadenza indicata è l’ultima definita da Bruxelles sull’uscita – ecco perché bisogna muoversi prima di quella data.

Il candidato numero uno fa capire di aver seguito tutta la vicenda da vicino ed essere pronto anche ad un eventuale “no deal” pur di seguire una linea efficacie.

Mentre l’altra settimana, secondo il ministro della cooperazione mondiale, Boris si era espresso in tutt’altro modo – ora sembra aver cambiato idea.

Come andrà a finire? Le prossime settimane si preannunciano molto importanti sul piano inglese e su tutti i candidati per prendere il posto della May.