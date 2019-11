Domenica Live, il cachet degli opinionisti di Barbara D’Urso è da brividi: ecco quanto guadagnano ad ogni puntata

Domenica Live e Pomeriggio Cinque sono i programmi di punta di Barbara D’Urso. Ma lo sapete quanto vengono pagati i suoi opinionisti? Da brividi!

Ecco a quanto ammontano i guadagni per ospitata di molti dei personaggi invitati da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni televisive come Domenica Live o Pomeriggio Cinque.

La verità sul cachet

I personaggi dello spettacolo sono sempre restii nello svelare i loro guadagni, specialmente quelli riferiti ai cachet delle ospitate.

Tra questi, vi sono gli opinionisti della conduttrice televisiva di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso, i cui guadagni probabilmente resteranno sempre un mistero.

Ogni ospite, invitato in una trasmissione di Barbara D’Urso, ottiene sempre un “gettone di presenza”, un cachet la cui cifra è variabile in base alla popolarità e all’“importanza” del vip.

In pochi personaggi dello spettacolo hanno anche solo accennato all’esistenza del cachet. Diversi mesi fa, ad esempio, Lorenzo Crespi, ospite a Domenica Live, aveva dichiarato che, grazie al gettone ottenuto per la presenza alla trasmissione di Barbara D’Urso, sarebbe riuscito a pagare 3 mesi d’affitto.

I guadagni degli opinionisti e ospiti

Nel corso degli anni, si è sempre indagato sul gettone di presenza degli ospiti di programmi televisivi come quelli condotti da Barbara D’Urso. Raramente, però, si è riusciti a rubare solo qualche sporadica informazione qua e là.

Il settimanale di Alfonso Signorini, Spy, aveva rivelato che Karina Cascella prendesse 500 euro circa ad ospitata, una cifra “ridotta” (per modo di dire) per via del suo carattere molto irruento.

Anna Falchi invece, sempre secondo quanto riportato da Spy, volerebbe su cifre ben più alte, mentre Cristiano Malgioglio, Pierluigi Diaco e altri prenderebbero circa 1000 euro. Più alte, invece, le cifre per ospitare Platinette o Vittorio Sgarbi: un gettone di presenza di circa 3000 euro a puntata.

Anche il giornalista di Libero, FIlippo Facci, aveva trattato la questione, rivelando in un suo articolo che si vociferasse anche di 7 mila euro per Valeria Marini e di circa 12 mila per Belen Rodriguez.