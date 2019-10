Barbara D’Urso, l’arresto cardiaco poi il terribile lutto a poche ore da Domenica Live: il post per Manuel Frattini

Barbara D’Urso è una conduttrice molto sensibile che raramente resta impassibile davanti al dolore. L’arresto cardiaco che ha colpito l’amico è stato fatale

Non è una delle Domeniche più serene per Barbara D’Urso. La conduttrice purtroppo sta vivendo un momento dopo loro. Poche ore fa ha rivelato ai fan di aver appreso la terribile notizia della morte di un grande amico.

Barbara D’Urso terribile lutto a poche ore da Domenica Live

La conduttrice di Domenica Live ha sempre mostrato una grande sensibilità. Non è la prima volta che per colleghi e amici passati a miglior vita esprime sui social il proprio dolore. Oggi per la conduttrice oltre che una giornata molto impegnativa, come una domnica qualsiasi è anche una giornata piuttosto triste.

Il motivo? Barbara ha perso un amico. A poche ore dall’inizio della puntata, la conduttrice ha voluto condividere con i fan la terribile notizia che ha appreso dai giornali e dai siti online. I fan sui social non hanno potuto fare a meno che condividere il suo dolore. Poche ore fa, la conduttrice ha scritto un post per dire addio all’amico e collega tragicamente scomparso.

Barbara, l’addio a Manuel Frattini

La conduttrice di Domenica Live ha dedicato un post all’amico scomparso accompagnandolo con parole che non possono che colpire direttamente al cuore:

CIAO MANUEL.. AMICO DI SEMPRE.. COMPAGNO DI MILLE AVVENTURE.. NOI, I TUOI AMICI,SIAMO SENZA RESPIRO. ❤️ #GLIARTISTINONMUOIONOMAI #TIAMIAMO #PERSEMPRE

Barbara ha subito un grande dolore per la morte di Manuel Frattini, giovane ballerino colpito da un arresto cardiaco che purtroppo gli è stato fatale e che gli ha strappato la vita a soli 54 anni.

La conduttrice non poteva ignorare una notizia così triste che sicuramente le darà una carica maggiore per affrontare la trasmissione e le dirette. I fan non hanno potuto evitare di condividere con lei la drammaticità della notizia che ha lasciato sgomento l’intero mondo dello spettacolo.