Domenica In, anticipazioni: ospiti Renzo Arbore, Luca Argentero e Maria De Filippi

View this post on Instagram

STRIMINZITIC SHOW "E' una vera e propria scommessa… ma tutta la mia vita è stata una scommessa". Così Renzo Arbore all' @agenzia_ansa . Il programma va in onda dal lunedi al venerdi su RAI2 in seconda serata. http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2020/06/13/arbore-io-innovatore-portero-altra-tv-anche-in-autunno_e6411c15-05aa-4714-ba7a-05eb1959388d.html #StriminziticShow @instarai2 @elisabettastefanelli