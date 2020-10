Domenica In, Mara Venier fa la storia. La conduttrice veneta ha trovato un espediente per far impennare gli ascolti di Rai Uno, che nelle ultime settimane ha perduto qualche punto di share.

Nel dizionario di Mara Venier il termine “sconfitta” non è contemplato. Per evitare un altro insuccesso contro la concorrenza, domenica 11 ottobre la Zia Mara porterà a Domenica In un vero pezzo da novanta.

Gli ascolti della nuova edizione di Domenica In, come è noto, hanno deluso un po’ le aspettative dei piani alti di Viale Mazzini. Secondo gli addetti ai lavori, la causa primaria sarebbe il cast, incapace di stuzzicare l’interesse dei telespettatori.

Un vero e proprio periodo buio per Rai Uno, in crisi nera d’ascolti e ripetutamente battuta da Canale 5. Per ovviare al problema, gli autori di Domenica In e la conduttrice hanno valutato come tappare il buco, mettendo in atto una mossa dal successo garantito.

Domenica In, Mara Venier porta gli ascolti alle stelle e sfodera l’asso nella manica

Prende sempre più quota l’idea di affidarsi all’usato sicuro, ovvero al fiore all’occhiello di Mediaset: Maria De Filippi. La regina dei people show firmati Canale 5 si concederà alla concorrenza. Come detto, un clamoroso colpaccio per Mara Venier.

Sebbene i riflettori saranno tutti puntati sulla conduttrice di Uomini e Donne, per annichilire la concorrenza sono previsti altri grandi big. Annoveriamo i protagonisti di Ballando con le Stelle, il cantautore e showman Renzo Arbore e Matteo Bassetti, l’infettivologo responsabile di Malattie infettive al San Matteo di Genova, pronto a disquisire sull’emergenza Covid-19.

Ma non è finita qui. Dulcis in fundo, un ospite che manderà in visibilio il pubblico femminile: Luca Argentero. L’attore torinese promuoverà il suo ritorno sul piccolo schermo con la serie Doc, la fiction medica che durante il lockdown ha battuto ogni record di ascolto.