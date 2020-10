DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni puntata 22 ottobre 2020

Andrea cercherà di riacquistare la memoria e molto altro. Cosa accadrà nella puntata di DOC-Nelle tue mani giovedì 22 ottobre 2020 su Rai1.

Giovedì sera 22 ottobre 2020 in prima serata andrà in onda la nuova puntata di DOC-Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli su Rai1.

Ecco cosa succederà al Dottor Andrea Fanti mentre cercherà di riconquistare tutti i ricordi persi a causa dello sparo.

Cosa è successo nella precedente puntata

La scorsa puntata trasmessa il 15 ottobre 2020 è stata un boom di ascolti: 7,4 milioni di telespettatori hanno guardato i due episodi e la serie Tv ha realizzato il 31,9% di share.

Nell’ultima puntata trasmessa molti sono stati i fatti verificatisi nell’ospedale del dottor Fanti.

In reparto si era svolto un matrimonio in ospedale per accontentare un paziente in stato terminale e proprio grazie a questo gesto Andrea ha romanticamente riconquistato Agnese.

È venuto alla luce un segreto sulla vita di Leonardo imbarazzandolo molto con tutto il reparto. Gabriel ed Elisa hanno faticato a ricostruire la vita di un paziente che non si ricordava più nulla.

Anticipazioni DOC-Nelle tue mani puntata 22 ottobre

Su Comingsoon.it si legge che come sempre la puntata sarà strutturata in 2 episodi trasmessi uno dopo l’altro: ‘Causa ed Effetti’ e ‘L’imprevisto’.

Nel primo episodio intitolato ‘Causa ed Effetti’ il protagonista, Andrea, cerc herà di riprendere in mano la sua vita dopo l’incidente.

Andrea ha tra le mani la cartella clinica del paziente morto in ospedale e sta cercando di ricostruire tutto quello che gli è successo prima che gli sparassero.

Marco, colui che ha causato la morte del paziente, si mostra scarsamente collaborativo come anche Agnese: entrambi cercano di aiutare Andrea a recuperare i ricordi persi.

Alba e Riccardo cercano di raccogliere i pezzi del loro rapporto oramai in frantumi ma fanno molta fatica. Il rapporto tra Gabriel ed Elisa si fa sempre più difficile.

Nel secondo episodio intitolato ‘L’imprevisto’ accadrà un disastroso incidente ferroviario e tutti i feriti saranno riversati nell’ospedale di Andrea. Il reparto di Medicina Interna sarà tramutato in un Pronto Soccorso e tutti i dottori saranno coinvolti nell’emergenza.

Trai feriti che giungono al pronto soccorso di fortuna appena realizzato giunge una ragazza che forzerà Riccardo a riaprire dolorosamente un capitolo della sua vita.