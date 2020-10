DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni puntata 15 ottobre 2020

Torna il medical drama DOC-Nelle tue mani su Rai1 in prima serata. Anticipazioni della puntata con due episodi giovedì 15 ottobre.

Torna l’appuntamento serale con DOC-Nelle tue mani, il medical drama che ha conteggiato più di 8 milioni di telespettatori durante il lockdown da coronavirus.

Anticipazioni della puntata di giovedì 15 ottobre 2020 che andrà in onda in prima serata su Rai1.

DOC-Nelle tue mani, basato su una storia vera

Il medical drama DOC-Nelle tue mani ha registrato ascolti record durante la fase lockdown diventando la serie miglior esordio dal 2007.

Produzione a carico di Lux Vide grazie alla collaborazione con Rai Fiction, regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco è prodotta da Matilde e Luca Bernabei. Gli attori protagonisti di questa serie tv sono Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

La trama della fiction si rifà ad una storia vera, quella del dottor Piccioni medico primario del pronto soccorso all’ospedale di Lodi.

Il protagonista del medical drama, Andrea Fanti, a causa di un incidente in ospedale perde la memoria degli ultimi 12 anni di vita. Si risveglia con una perdita parziale dei ricordi: non si ricorda della morte del figlio Mattia e non riconosce più la figlia Carolina.

L’uomo non ha ricordo nemmeno dell’esperienza medica come primario del pronto soccorso e tanto meno di esser stato così freddo e despota con chiunque in corsia. Si trova bloccato in una situazione medica inequivocabile: corteccia cerebrale gravemente lesionata.

Sembra tutto cambiato tranne la sua volontà di essere un bravo medico: si impegnerà a dimostrare quello che vale cercando di essere un medico, un papà e un uomo migliore.

Dove eravamo rimasti?

Si legge su Today.it che l’ultima puntata del medical drama si era conclusa con l’arrivo di Carolina in ospedale affetta da una misteriosa malattia. Un influencer attirerà l’attenzione degli specializzandi distogliendoli dai loro obblighi mentre Alba non potrà più nascondere i suoi sentimenti di gelosia per Riccardo.

Andrea Fanti corteggia ancora Agnese e cerca di recuperare terreno con la figlia Carolina aiutandola a guarire.

Anticipazioni puntata 15 ottobre

La puntata di DOC che andrà in onda giovedì sera 15 ottobre è strutturata in due episodi.

Nel primo episodio intitolato ‘In salute e in malattia’, il protagonista Andrea riesce a conquistare il cuore di Agnese. Andrea proporrà di celebrare un matrimonio in reparto per rendere felice un paziente in condizioni gravissime esaudendo il suo probabile ultimo desiderio.

Gabriel avanza invece una proposta inaspettata che destabilizzerà tutti gli equilibri che si sono instaurati tra gli specializzandi.

Nel secondo episodio intitolato ‘Quelli che siamo’ invece un paziente rivelerà un segreto che riguarda la vita di Lorenzo scioccando l’intero reparto.

Un paziente che ha perso tutti i suoi ricordi e sia Gabriel che Luisa cercheranno di aiutarlo e recuperarli: l’uomo non ricorda nulla di sé o del suo passato e ripete continuamente solo ed esclusivamente una parola.

Dopo le novità della puntata del 15 ottobre come gran ritorno di DOC-Nelle tue mani il successivo appuntamento sarà martedì 22 ottobre 2020, stesso orario e stesso canale.