Diletta Leotta si sporge troppo e il davanzale fuoriesce, incanta i fan con la sua posa da ‘riflessioni’

Diletta Leotta, fuori di sen(n)o sui social: lo zoom sulla scollatura lascia poco spazio all’immaginazione, fan in visibilio

La sua chioma bionda e il suo sguardo profondo incantano milioni di followers ogni giorno. Stiamo parlando, ovviamente, di Diletta Leotta. Classe 1991, è entrata nel mondo della televisione da giovanissima conquistando i telespettatori non solo per il suo immenso talento ma anche per la sua straordinaria bellezza. Ieri, il volto di Dazn ha condiviso sui social una foto intrigante: lo zoom sulla scollatura infiamma il web.

Diletta Leotta: zoom sulla scollatura

Poco più di un mese fa, la siciliana è stata una delle protagoniste della 70° edizione del Festival della Musica Italiana. Sul palco dell’Ariston, Diletta Leotta è riuscita ad incantare il pubblico con i suoi bellissimi outfit e soprattutto ha mostrato un altro lato del suo carattere. Oltre ad essere straordinariamente affascinante, è una donna umile e con un grande talento.

Sui social è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 6,2 milioni di follower. Non molte ore fa, l’ex meteorina di Sky Meteo ha condiviso una foto che ha stuzzicato la fantasia dei follower.

La foto che infiamma il web

A causa dell’emergenza sanitaria, molte delle persone hanno la possibilità di lavorare direttamente da casa. Diletta Leotta, in questi giorni, si mostrata ai suoi fan mentre svolge smart working completamente struccata e spettinata, ma comunque la sua la sua bellezza è davvero incontenibile.

La giornalista di Dazn ha condiviso un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo? La conduttrice siciliana si mostra acqua e sapone ma c’è un dettaglio che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi seguaci: lo zoom sulla scollatura che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Ecco il post che ha mandato il delirio il popolo del web: