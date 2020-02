‘Mia sorella tutta naturale’ Diletta Leotta difesa dal fratello chirurgo dopo il monologo sulla bellezza

E’ finita nella bufera Diletta Leotta, dopo il suo ormai virale monologo sulla bellezza che ‘capita’. Dopo il post il delirio del web e il post di Monica Leofreddi, arriva il fratello Mirko, chirurgo estetico a difenderla

Non ha sordito lo stesso effetto del soliloquio della celebre scrittrice palestinese Rula Jebreal, che ha emozionato il palco dell’Ariston con il suo intervento contro la violenza sulle donne. Parliamo del monologo di Diletta Leotta la quale si è lanciata in un intervento sulla ‘bellezza’ un tema delicato e sentito ma che ha suscitato non poche polemiche.

‘La bellezza capita’ dice la giornalista sportiva, la quale continua rivelando che difficilmente sarebbe salita su quel palco se non fosse stato proprio per il suo aspetto, una ‘bellezza che è un peso’.

Tali parole hanno suscitato l’indignazione del web, così dopo l’ira funesta del web che l’ha definita ipocrita oltre che ‘bellezza rifatta’ e il post di Monica Leofreddi che mostra il presunto ‘prima e dopo’ i ritocchi, arriva il fratello Mirko Manola, celebre chirurgo estetico, a difenderla. Ecco cosa ha rivelato in una recente intervista.

Diletta Leotta ‘bellezza rifatta’

Attesissima sul palco più ambito a livello nazionale, Diletta Leotta ha destato scandalo con il suo monologo sulla bellezza. Un messaggio travisato? Un messaggio sbagliato?

Non tutti hanno digerito un discorso simile, un pò per il messaggio un pò perchè per molti se non per tutti è palese che nel corso degli anni abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica, e che dunque la sua bellezza non sarebbe del tutto capitata, tutt’altro.

A ‘portare avanti’ tale tesi, un post di Monica Leofreddi su Twitter il quale mostra il presunto ‘prima e dopo’ di Diletta Leotta, che ha scatenato ancor di più i follower sui social, dal quale sarebbero palesi i ritocchini alle labbra, al seno e al seno (l’articolo continua dopo il post):

Con tutto il rispetto per #dilettaleotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo. #Sanremo2020 pic.twitter.com/SqQHmpcvk3 — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) February 4, 2020

Il fratello di Diletta Leotta, chirurgo estetico, tua: ‘Mia sorella non è rifatta’

Dopo la dilagante bufera sui social, a difendere la giornalista di DAZN e valletta del Sanremo 2020, il fratello Mirko Manola, il esercita la professione di chirurgo estetico.

Molto popolare su instagram dove mostra i frutti del suo lavoro, che dimostrano un’eccellente capacità di intervento, dopo la bufera che ha colpito la sorella Diletta, ha deciso di rompere il silenzio.

Il professionista ha giurato infatti in una intervista, che la sorella non è assolutamente rifatta e che come ha rivelato al settimanale Gente, sua sorella sarebbe venuta a trovarlo nel suo studio al massimo una volta:

“Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta, preferiamo vederci altrove”

Una teoria che non avrebbe convinto quasi nessuno. Intanto la Star di DAZN ha deciso di non dare adito a tutte le malignità sul suo conto.

Presto romperà il silenzio con qualche dichiarazione? Staremo a vedere.