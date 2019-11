Diletta Leotta si bagna tutta mentre lo stringe tra le mani: le curve bollenti infiammano i social – FOTO

Diletta Leotta, tutta bagnata sui social mostra la sua beauty routine: lo scatto manda in tilt il web

La regina indiscussa del piccolo schermo è Diletta Leotta. La sua carriera nel mondo delle televisione è iniziata quando era giovanissima ed è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua disarmante bellezza ma anche per il suo immenso talento, nelle vesti di conduttrice e ultimamente anche come doppiatrice. La conduttrice siciliana è attiva sui social dove è solita pubblicare scatti che fanno perdere la testa come è successo poche ore fa: in cui si mostra la sua beauty routine.

Diletta Leotta, valletta per il Festival

Uno dei volti del mondo dello spettacolo più seguiti ed amati è, senza dubbio, quello di Diletta Leotta. E’ di poche ore fa una bellissima notizia che riguarda proprio il volto di Dazn. Secondo quanto riportato dal noto settimanale di gossip, Chi diretto da Alfonso Signorini, una delle vallette scelte per la prossima edizione del Festival della canzone italiana è proprio lei. Il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha scelto la valletta bionda mentre per quella mora vige un pò di indecisione tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia.

La buonanotte di Diletta Leotta

Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha condiviso su Instagram che ha infiammato il web. Per quale motivo? La bellissima giornalista sportiva condivide con i suoi followers momenti della sua vita ma questa volta ha caricato una sua foto a mezzo busto davvero molto “piccante”.

Diletta Leotta, bagnata su Instagram

Il suo splendido sorriso e le sue forme pazzesche sono un mix perfetto. Diletta Leotta è attiva sui social dove non manca mai di condividere la sua vita quotidiana con il popolo del web. Questa volta, la giornalista sportiva ha condiviso con i suoi follower la sua beauty routine mostrandosi in una versione decisamente provocante: tutta bagnata infiamma i social.