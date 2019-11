Diletta Leotta fetish, si sbottona la tutina nera negli spogliatoi: la foto col tacco 12 infiamma il web

Diletta Leotta è una delle donne più belle e amate del mondo dello spettacolo e dello sport. La giornalista spesso e volentieri ama provocare con foto bollenti

Una delle giornaliste sportive più sexy di sempre Diletta Leotta. Lo scatto pubblicato poche ore fa non poteva che scatenare le fantasie più proibite dei suoi fan sempre pronti a cliccare like sulle sue foto. Ovviamente, molti non si limitano a quello e osano anche con commenti spesso dalle tinte molto forti.

Diletta Leotta negli spogliatoi del Napoli

Ancora una volta, la bellissima Diletta Leotta prova a sedurre i tifosi, non solo del Napoli, ma anche quelli di tutte le altre squadre con un look che non passerebbe inosservato nemmeno tra milioni di persone. Diletta ama sedurre e lo sa fare anche in maniera magistrale.

La giornalista di Dazn si è mostrata, questa volta, con un look da pantera nera. Una tutina molto aderente ha messo in evidenza, in modo magistrale, tutte le sue curve (e lei ne ha in abbondanza!).

La bella Leotta ha un corpo da urlo, perfetto e seducente anche se coperto da un sacco di patate, figuriamoci con una tutina. Per averlo, Diletta fa molta palestra e questo fisico se lo guadagna stando anche attenta alla dieta.

La Leotta non basta per il Napoli

Purtroppo nemmeno la sua presenza è riuscita a portare un po’ di fortuna al Napoli squadra che quest’anno sa soffrendo più degli anni scorsi e fatica a stare nelle prime posizioni della classifica dopo anni da ‘seconda’. La Juve come sempre resta imbattibile, ma le altre squadra, tra cui l’Inter, stanno rappresentando una più che concreta minaccia per la squadra partenopea.

Diletta ha voluto fare un gesto carino mostrandosi negli spogliatoi della squadra bianco azzurra. I tifosi del Napoli non poteva non commentare con parole decisamente positive la sua iniziativa. In tanti, ovviamente, hanno ironizzato sulle forme abbondati del didietro della Leotta sperando nella vittoria della squadra contro il Genoa.

Il look ovviamente non poteva che essere accentuato da un tacco 12 sensualissimo.