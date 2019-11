Diletta Leotta, cenetta e bacio fuori dal locale con Gigi D’Alessio: i due beccati dai paparazzi nella notte insieme

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio sono stati beccati insieme dai paparazzi: la conduttrice ha voluto godersi una cena romantica lontano dalle telecamere con il noto cantante

La bellissima Diletta Leotta in un modo o nell’altro riesce sempre a finire sulla bocca del gossip. La giornalista sportiva pare infatti si sia concessa finalmente un momento romantico tutto per lei.

Diletta Leotta la cena e il bacio con D’Alessio

La bellissima giornalista in questi ultimi giorni è ritornata alla ribaltata facendo parlare ancora di lei. Questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è una foto che l’avrebbe immortalata in compagnia di un altro uomo. La persona in questione sarebbe Gigi D’Alessio,attuale compagno della bella Anna Tatangelo.

Ma realtà è ben altra. La Lotta infatti si è concessa una cena romantica con il suo amore Daniele Scardina famoso King Toretto dopo una lunga settimana piena e ricca di impegni lavorativi ma anche di soddisfazioni (a parte il tapiro d’oro ricevuto da Striscia la Notizia).

Diletta follemente innamorata

La giovane Leotta infatti in questi giorni si è concessa una bellissima cenetta romantica con il suo fidanzato Daniele. I due sembrano essere molto innamorati, sopratutto adesso che i due si trovano per forza di cosa lontani.

In questi giorni però i paparazzi non hanno concesso l’intimità che la bella giornalista tanto desidera. Al settimanale Chi, infatti, la Leotta è stata paparazzata durante una cenetta romantica nei pressi di Porta Venezia, un locale famoso frequentato anche da molti personaggi dello spettacolo tra cui anche Gigi D’Alessio.

Ecco la foto pubblicata anche dal sito Velvet.

I due dopo una lunga cenetta si sono incrontrati forse per caso,fuori al famoso locale, salutandosi con un caloroso abbraccio e un bacio scioccante. Un bacio che non sembra aver infastidito il fidanzato della Leotta, ma cosa ne penserà la bella compagna di Gigi D’Alessio Anna Tatangelo?