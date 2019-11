Diletta Leotta senza nulla addosso si immerge in acqua: tutta bagnata scatena fantasie proibite

Diletta Leotta stuzzica di nuovo la fantasia dei fan con uno scatto che lascia ben poco : immersa in piscina senza veli

La sua bellezza e la sua sensualità hanno bucato lo schermo tanto da essere considerata una delle donne più seguite e desiderare del Bel Paese. Diletta Leotta ha conquistato davvero tutti con le sue curve mozzafiato che, come sempre, mandano in tilt il popolo del web. In occasione della pausa della Serie A, la conduttrice siciliana si è concessa una vacanza alle Maldive. L’ultimo scatto però non è passato inosservato: il volto di Dazn è in piscina ma per molti sta facendo il bagno in topless.

Diletta Leotta in topless

Di recente, la conduttrice siciliana ha deciso di condividere con i suoi seguaci una importante notizia: il suo debutto nel mondo del cinema. L’inviata di Dazn è la doppiatrice del personaggio di Mandy nel cartone animato ‘Pupazzi alla Riscossa’. In occasione della pausa della serie A, Diletta Leotta si è concessa una breve vacanza in uno dei paradisi terrestri, le Maldive.

Il volto di Dazn sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci ma questa volta sembra aver proprio esagerato. Per quale motivo? Non molte ore fa, ha condiviso un nuovo scatto che ha letteralmente infiammato il web. Il motivo è semplice: La Leotta stuzzica la fantasia dei follower.

Lo scatto da capogiro della conduttrice

Come accade spesso, le foto pubblicate sui social da Diletta Leotta non passano inosservate. E anche poco fa, la conduttrice siciliana ha postato su Instagram uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La speaker di Radio 105 è in piscina nel resort maldiviano in cui sta vivendo una splendida vacanza. Ma qualcosa ha stuzzicato la fantasia dei fan. Per alcuni di essi, la conduttrice sta facendo il bagno in topless, ma il muretto che la copre lascia tutti con il dubbio.