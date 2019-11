‘Quanto lo vuoi grande?’ Diletta Leotta, la risposta piccante sulle dimensioni scatena la bufera

Diletta Leotta non si contiene sui social anche se le provocazioni sono davvero tantissime. C’è chi ha fatto una domanda davvero molto volgare, la risposta piccante diventa virale.

Una come Diletta Leotta non si incontra tutti i giorni. Oltre che bella, la giornalista di Dazn ha pienamente dimostrato, più di una volta, di avere anche un bel cervello. Proprio per questo, all’ennesima provocazione, Diletta ha lasciato correre, ma alcuni fan hanno risposto per lei scatenando una polemica sul web.

Diletta Leotta, la risposta sulle ‘dimensioni’ che contano

La conduttrice di Dazn non ama cedere alle provocazioni. Anche questa volta ha mantenuto la sua linea, ma sono stati gli utenti a fare un’eccezione. Sempre meglio ignorarli certi commenti o quando troppo volgari cancellarli, ma Diletta resta sempre fredda, neutrale e distaccata. Questa volta però ha voluto dire la sua. Sotto l’ultimo post che la ritrae davanti alla locandina di un film d’animazione “Pupazzi alla riscossa”, film in cui lei ha prestato la voce ad uno dei protagonisti, Mandy.

Nello scatto dolce si vede Diletta abbracciare metaforicamente il suo alter ego animato. Peccato come dicevamo che non sono mancati in mezzo ai tanti complimenti anche frasi fuori luogo. Un utente scrive: “Quanto lo vuoi grande?”.

Diletta, la risposta ironica

Anche uno stupido avrebbe colto il riferimento esplicitamente sessuale dell’utente. Uno dei fan della giornalista sportiva, sarcasticamente ha risposto: “Mmm grasse risate”. Un altro cerca di moderare il carico di volgarità:

“Ma tu intendevi il successo per il film vero….? , tutti che pensano subito male. 😂😂😂Ps non è questione di dimensioni comunque è una questione di quantità”.

Sicuramente, vince su tutti il commento di una ragazza che gela tutti questi “simpaticoni” così: “Non come i vostri insomma”.

Proprio per la quantità immane di commenti a sfondo sessuali, già in passato Diletta ha scatenato le ire di alcuni opinionisti e giornalisti (per esempio da Selvaggia Lucarelli) perché ha sempre lasciato correre e non ha prestato attenzione ad alcun commento. Un utente ha sottolineato, infatti:

“Potresti cominciare dal ripulire la tua bacheca Instagram e chiedere rispetto lì agli uomini, anziché cancellare solo i messaggi di chi dice che sei rifatta. Così, per dire”.

A volte però l’indifferenza è la miglior risposta. D’altro canto, con la quantità di foto piccanti che Diletta è solita condividere sarebbe un vero lavoraccio!