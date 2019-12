Diletta Leotta senza mutandine prova a coprirsi con il cane: il dettaglio intimo non sfugge ai fan

Diletta Leotta, incidente bollente sui social. La giornalista di DAZN senza mutandine prova a coprirsi (invano) con il cane: il dettaglio piccante non passa inosservato agli occhi dei fan

Diletta Leotta è tra le giornaliste sportive più amate dal pubblico italiano. Molto seguita in Tv e sui social i tifosi l’adorano per la sua indiscussa bellezza e cultura in fatto di calcio ed è per questo considerata da molti come una delle poche donne al mondo in grado di poterne parlare.

Nelle ultime ore è tornata al centro dei gossip per un altro dei sui scatti piccanti. Il volto di DAZN si è mostrata sui social senza slip mentre tenta di coprirsi con un cagnolino. Il dettaglio intimo non è passato inosservato agli occhi dei suoi follower. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Diletta Leotta bollente senza slip

Poche ore fa la stella di DAZN ha mandato i fan in tilt con il suo ultimo scatto social.

Diletta Leotta si mostra sorridente all’obbiettivo della fotocamera, ma il suo sorriso smagliante non ha distolto gli occhi degli utenti dal dettaglio intimo.

Nella foto, la bella giornalista sicula appare a gambe aperte e senza slip mentre prova a coprirsi col cane, un piccolo barboncino bianco.

L’immagine su Instagram ha acceso i social stuzziacando le fantasie più recondite degli utenti (l’articolo continua dopo la foto).

Diletta Leotta incendia il web

Seguita da quasi 6 milioni di utenti, Diletta Leotta ha conquistato con il suo ultimo scatto migliaia di commenti e apprezzamenti.

Gli occhi ‘clinici’degli uomini non hanno dubbi, la Stella di DAZN non porta le mutandine. Ecco cosa si legge al di sotto del post pubblicato poco fa:

Ecco lo scatto che ha mandato in delirio i fan, i quali attendono impazienti una risposta dalla bella Leotta: