Ancora una volta, Diletta Leotta, attira l’attenzione per la sua bellezza fisica. Adesso, il suo corpo attira l’attenzione per un bollente dettaglio

La bellissima Diletta Leotta ha di nuovo attirato l’attenzione tutta su di sé per un particolare indiscutibilmente sensuale del suo attraente corpo. Purtroppo la giornalista sportiva non si è resa conto della scollatura troppo profonda. Ecco cosa è successo poche ore fa.

Diletta Leotta, la scollatura diventa bollente

La bellissima Diletta Leotta con la sua foto ha fatto subito il carico di Likes. Non è difficile immaginare il perché. La bella giornalista di DAZN ha un fisico notevole: con le sue forme, basta un vestito aderente per lasciare tutti a bocca aperta.

La camicetta bianca della bella Leotta è diventata la protagonista assoluta della serata. Diletta, oltre che una grande professionista, è anche una sensualissima donna e sa sempre come mandare in visibilio i suoi fan.

Diletta, la foto con la Parker diventa bollente

Con un’icona come Jessica Parker era difficile non farsi una foto. Persino la nota e amatissima influencer Chiara Ferragni non ha resistito allo scatto con una attrice super adorata come lei che ha fatto dei suoi piccoli difetti fisici la chiave del suo successo. La giornalista e speaker radiofonica pubblica molto della sua vita privata, anche gli scatti che mettono in mostra il suo fisico esplosivo e che mandano in delirio i sui followers.

Non manca di condividere con i fan gli attimi di vita in cui la sua silhouette è più in evidenza, attirando l’attenzione tutta su di sé. Questa volta la Leotta ha pubblicato uno scatto da urlo, in cui la sua scollatura è piuttosto provocante: la camicetta, senza che se ne accorgesse, si è aperta troppo lasciando il seno in bella vista apre un po’ e tutti impazziscono per quello che si vede.

Leotta, con la Parker fa scintille

In compagnia della protagonista di una delle serie più amate di sempre, Sex in the city, Sarah Jessica Parker, è impossibile passare inosservati. Ma quella che ha attirato l’attenzione è stata proprio Diletta: con la sua scollatura non ha dato spazio a nulla. La giornalista ha partecipato alla sfilata di Intimissimi ha voluto una foto con la testimonial per eccellenza del marchio.

Per abbracciare l’attrice di Sex And the City, la Leotta ha allargato il braccio e di conseguenza ha allargato la scollatura precaria della camicetta. Il seno esplosivo non poteva che fuoriuscire. Tantissimi i like e i commenti allo scatto e ovviamente molti atti a celebrare l’innegabile fascino della giornalista.