Diletta Leotta, “Stai esagerando”. Il top super-aderente non si contiene – FOTO

Ancora una volta Diletta Leotta ha suscitato non poche polemiche. “Si mostra troppo!” e parte subito la polemica su Instagram

Diletta Leotta è da sempre una delle più amate personalità televisive. Le sue movenze e la sua gestualità l’hanno resa una delle più talentuose degli ultimi anni.

Ma come ha iniziato la sua carriera?

Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia, riuscendo ad affiancare Salvo La Rosa per la conduzione dell’11º Festival della nuova canzone siciliana e nel programma di intrattenimento Insieme come valletta.

Solo l’anno successivo è stata presa da Mediaset e ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5 sull’omonima rete.

La svolta ufficiale, per lei, è arrivata, precisamente, Il 7 febbraio 2017, quando è stata ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Dal 31 ottobre 2017 conduce il programma 105 Take Away insieme a Daniele Battaglia e Alan Caligiuri.

Diletta Leotta come non l’abbiamo mai vista su Instagram

Con una storia apparsa poche ore fa sul suo profilo personale Instagram, la 27enne giornalista sportiva, natia di Catania, ha saputo ancora una volta mandare in visibilio i suoi seguaci.

Nella stories postata sui social, Diletta Leotta balla, mettendo in risalto le forme a causa del top aderente che indossa. Naturalmente, il risultato è che tutto ciò che ha davanti viene messo ancora di più in bella mostra. Ancora una volta la bella siciliana strega i suoi fans con le sue movenze ed il suo fisico statuario.

Il tutto è avvenuto nel corso di una cena fuori con amici. Con lei c’è perfino la cantante Elodie, ex talento di amici ben noto al pubblico italiano. Ed è stato proprio allora che le due si sono scatenate in pista. Immancabile è approdata anche la clip da caricare sui social network, in una voglia spassionata di condivisione con il pubblico che da sempre caratterizza Diletta Leotta.