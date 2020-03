Si sbottona tutta la maglietta in diretta, Diletta Leotta: l’incidente bollente diventa virale

Si sbottona tutta la maglietta in diretta, Diletta Leotta: l’incidente bollente diventa...

Una bellezza fuori dal comune quella di Diletta Leotta. La giornalista sportiva è da poco ritornata da una vacanza in una nota località sul monte Bianco e ha deciso di mettersi ai fornelli preparando il suo dolce preferito. La conduttrice di Dazn ha ,infatti, condiviso su Instagram una serie di stories in cui si diletta a preparare la crostata di mandarini ma l’occhio degli ammiratori cade, inevitabilmente, sulla sua profonda scollatura.

Diletta Leotta ai fornelli

Tra le donne più amate del nostro Paese vi è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. La giornalista sportiva, così come mostrano gli scatti pubblicati sul suo account ufficiale di IG, è ritornata a Milano dopo qualche giorno trascorso sulla neve. Poiché il clima lombardo non consentiva di uscire per fare una bella passeggiata, la conduttrice siciliana ha deciso di mettersi ai fornelli e preparare il suo dolce preferito: la crostata di mandarini.

Le stories mostrano la giornalista sportiva mentre prepara il dolce ma c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei suoi followers. Di cosa si tratta? L’outfit scelto per la preparazione della crostata manda in delirio il popolo del web.

La conduttrice pazzesca su IG

Tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan, è il cardigan rosa e il top che lascia intravedere le sue forme sinuose. La profonda scollatura stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori.