La tutina troppo stretta esplode, Diletta Leotta resta senza veli in montagna davanti al camino

La tutina troppo stretta esplode, Diletta Leotta resta senza veli in montagna...

Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno di relax in montagna. La tutina troppo attillata e le foto senza veli dinanzi al camino mandano i fan in visibilio.

Diletta Leotta è ormai un’icona nel mondo dello spettacolo, soprattutto dopo essere stata tra le vallette del Festival di Sanremo più belle che abbiano mai calcato il palco dell’Ariston.

Dopo le numerose critiche per il suo monologo al Festival e le polemiche sulla sua bellezza ‘non naturale’ è ritornata sotto i riflettori a seguito di alcuni scatti social pubblicati nelle ultime ore.

Dopo tanto lavoro e stress, la Star di DAZN, sta godendo di alcuni momenti di relax tra le cime innevate del Monte Bianco. La tutina da neve molto provocante e le foto senza veli dinanzi al camino hanno mandato in visibilio i social. Scopriamo di più.

Diletta Leotta, la tutina troppo attillata non trattiene le curve

Molto attiva sui social, la giornalista sportiva ha condiviso con i suoi fan la sua breve vacanza tra le suggestive cime innevate del monte Bianco.

Bellissima come sempre, ha mandato in tilt i social con la sua super aderente tutina da neve che sembra essere stata cucita appositamente addosso. Attillatissima, fascia il corpo della valletta di Sanremo, mettendo in evidenza le sue forme decisamente generose che sembrano faticosamente trattenute nella maglietta termica.

La foto ha letteralmente conquistato i social ottenendo il pochissimo tempo oltre 720 mila like e migliaia e migliaia di commenti che ne apprezzano la bellezza e la sensualità. Ma non è finita qui.

Diletta Leotta senza veli dinanzi al camino, stuzzica le fantasie dei fan

Dopo una giornata in montagna, non c’è di meglio che rilassarsi dinanzi al caldo di un camino, e Diletta Leotta lo fa con quel pizzico di pepe che ha fatto impazzire i suoi fan.

In una delle sue Stories ha infatti ripreso le sue bellissime gambe senza vestiti o calze, mentre dondola davanti al tepore del camino. L’inquadratura bollente ha stuzzicato le fantasie dei fan:

Le foto parlano da sole.