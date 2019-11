Diletta Leotta tutta nuda e bagnata in vasca: la conduttrice in un video a tinte rosse che fa viaggiare la fantasia dei fan

Diletta Leotta tutta nuda e bagnata in vasca: la conduttrice in un...

Diletta Leotta accende i social con il suo ultimo video sui social. La giornalista sportiva di DAZN nuda e bagnata nella vasca lascia i fan senza fiato.

Diletta Leotta è divenuta ormai un’icona nell’ambito del giornalismo sportivo. Sensuale e e dal corpo mozzafiato, la giornalista di DAZN si è trasformata nel sogno proibito di ogni tifoso.

Soprattutto tifosi la seguono costantemente sui social, dove ormai è una vera e propria Star con i suoi 5 milioni di Follower.

Colta e dalla bellezza stratosferica, è spesso protagonista di scatti bollenti. Poche ore fa a tal proposito ha acceso il web con un video sul suo profilo Instagram. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Diletta Leotta nuda e bagnata nella vasca

Nelle ultime ore la giornalista sportiva ha infiammato i social con un video dalle sfumature hot, mentre con passo felino si lascia bagnare dall’acqua limpida di una vasca.

Diletta Leotta infatti si è mostrata ai suoi follower mentre seducente entra in una vasca probabilmente di una spa, dove da sola o in compagnia, non è dato saperlo, avrà goduto di qualche momento di relax.

Le gambe sode e senza imperfezioni si incrociano mentre lentamente si fa largo nell’acqua cristallina e tiepida della vasca (l’articolo continua dopo la foto).

Diletta Leotta accende le fantasie dei fan

Un vedo non vedo, quello mostrato in una manciata di secondi durante il suo video, che accende letteralmente le fantasie dei follower i quali non hanno potuto far altro che restare incantati dalla bellezza mozzafiato della giornalista più acclamata degli ultimi tempi.

Super sensuale e super colta sul calcio, il connubio perfetto che l’ha resa il sogno proibito di molti.

Ecco il video pubblicato da Diletta Leotta sul suo profilo social poche ore fa: