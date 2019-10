‘I bottoncini non trattengono le curve’ Diletta Leotta, l’abito troppo corto infiamma il web

‘I bottoncini non trattengono le curve’ Diletta Leotta, l’abito troppo corto infiamma...

Diletta Leotta vulcanica sui social, l’abitino troppo corto e succinto mette tutto in bella mostra. I fan della giornalista sportiva in delirio

Diletta Leotta è la giornalista sportiva più ammirata dagli italiani, non solo per la sua professionalità ma anche per la sua quasi eterea bellezza.

Considerata come ‘l’unica donna in grado di poter parlare di calcio’, ama condividere con i suoi fan scatti che la ritraggono nel quotidiano e durante i suoi viaggi, foto che come oro valgono più di 5 milioni (di visualizzazioni).

Nelle ultime ore la giornalista di Sky ha fatto letteralmente impazzire tutti con il suo ultimo scatto social. Scopriamo di più.

L’abito troppo corto e succinto infiamma il web

Nel suo ultimo scatto Diletta Leotta ha voluto immortalare un momento di puro relax, mentre si accinge a bere un drink in un locale.

La giornalista sicula dalla bellezza ‘vulcanica’ e palesemente bruciata dal sole, si mostra così ai suoi utenti con un abitino di Jeans, corto e succinto il quale mette in risalto le sue curve morbide e le sue lunghe gambe.

Una vera dea della bellezza la Leotta ha infiammato letteralmente il web.

La reazione degli utenti

La foto ha subito conquistato migliaia di Like e commenti, oltre a scatenare le fantasie da parte degli utenti, alcuni dei quali spesso esordiscono con commenti volgari e fuori luogo.

Molto apprezzato in linea generale, lo scatto ha incantato i fan i quali non hanno potuto che contemplare la sua bellezza e semplicità, nonostante mostri oltre alle sue curve di essersi ustionata il corpo probabilmente dopo una esposizione troppo prolungata al sole e senza le dovute accortenze.

Ecco cosa di legge tra i commenti social:

‘Che bottoni forti che hai’

scrive un utente, notando i bottoncini dell’abito in evidente difficoltà nel trattenere le curve, e ancora:

‘Anche ustionata sei stupenda’

Ecco lo scatto social che ha infiammato il web: