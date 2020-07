Diletta Leotta strepitosa a bordo campo, con il ‘gelato’ in mano stuzzica i follower: gli ultimi scatti sono da capogiro!

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci.

La giornalista sportiva ha condiviso una serie di scatti che la ritraggano a bordo campo ma ai fan più maliziosi non è passato l’outfit scelto prima dell’attesissimo match tra Juve-Atalanta.

Diletta Leotta: mise da cardiopalmo!

Una delle donne più desiderate dagli italiani è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. La sua straordinaria bellezza, unita al suo talento, l’hanno consacrata come uno dei volti più amati del piccolo schermo. Sul web è una vera star e il suo account ufficiale di Instagram vanta oltre 6.87 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. Di recente, infatti la giornalista sportiva ha pubblicato uno scatto che la ritrae a cena con una sua cara amica. Tuttavia, i seguaci sono stati catturati dalle magliette delle rispettive ragazze in quanto caratterizzate da una scollatura davvero profonda che lascia ben poco spazio all’immaginazione. (per vedere la foto, clicca sul link che seguente).

Mentre in occasione della partita del sabato sera, il volto di Dazn ha postato diversi scatti che hanno conquistato i fan, scopriamo insieme perché.

La giornalista sportiva incanta i fan con il suo outfit

Abbandonate le tenute comode e casalinghe della quarantena, Diletta Leotta è tornata nuovamente ad indossare mise da cardiopalmo. Prima della partita di Juve-Atalanta, la conduttrice siciliana ha condiviso un nuovo post che ha mandato in tilt la rete. Il motivo è semplice: l’abito aderente che indossa mette ben in evidenza le sue forme.

Non sono mancati commenti maliziosi sul microfono che tiene tra le mani. Un utente ha scritto:

“Che presa”, “Che impugnatura”.

Ecco il post che ha infiammato il popolo del web: