Il lato B esplode nel vestito, Diletta Leotta infiamma la rete con uno scatto sulla spiaggia

Diletta Leotta, il mini abito bianco mette in mostra il suo lato B da urlo: l’ultimo scatto della giornalista sportiva infiamma il web

Il nostro Paese sta affrontando una situazione emergenziale a causa del coronavirus. Per limitare la sua diffusione, tutti i cittadini sono invitati a rimanere a casa e rispettare le nuove norme previste da Governo. Anche Diletta Leotta, come tutti è bloccata in casa da tanti giorni. Sui social, la giornalista sportiva ha voluto condividere un nostalgico ricordo ma l’attenzione dei fan è caduto sull’abito che indossa: il lato B in primo piano manda in tilt il web.

Diletta Leotta, nostalgia canaglia

Tra i volti più amati della televisione italiana vi è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. Sui social è seguitissima e il suo account Instagram vanta oltre 6,3 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. In questa situazione emergenziale, la conduttrice di Dazn ha ovviamente fermato il suo lavoro a causa dello stop del campionato e per intrattenere i suoi follower spesso pubblica sul suo account ufficiale foto da capogiro.

Non molte ore fa, la giornalista sportiva ha postato una foto accompagnata da una nostalgica didascalia. Tuttavia l’attenzione dei fan è cattura dal suo outfit da spiaggia.

Il mini abito evidenzia i glutei

La conduttrice siciliana ha scelto di condividere uno scatto romantico che la ritrae mentre mentre cammina sulla spiaggia con un mini abito bianco molto aderente che mette in evidenza le sue curve generose.

La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

“È passato un anno da questa foto e non avrei mai pensato di desiderare così tanto una semplice passeggiata in spiaggia. Le cose semplici sono le più straordinarie”…

Ecco il post che ha infiammato il web:

