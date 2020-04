L’accappatoio scivola giù dopo la doccia, Diletta Leotta: il video bollente invade la rete

Diletta Leotta, appena uscita dalla doccia: le Instagram stories in accappatoio mandano in tilt il popolo del web

In questi giorni di lokdown per il nostro Paese, tutti i cittadini sono chiamati a restare a casa per limitare la diffusione del virus. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di utilizzare i social in modo straordinario condividendo con i fan segreti in cucina, work out per un fisico da urlo e un make-up perfetto. Tra questi anche Diletta Leotta che, appena uscita dalla doccia, si trucca e si sistema i capelli mostrando la sua beauty routine.

Diletta Leotta, la sua beauty routine

Lei è uno dei volti più amati e seguiti della televisione e del web. Stiamo ovviamente parlando di Diletta Leotta. Il suo account Instagram vanta oltre 6 milioni di followers che non si perdono mai un suo scatto o stories. Prima di recarsi in radio, la conduttrice siciliana ha condiviso sul noto social network una serie di stories mostrando ai suoi fan la sua beauty routine. Ma prima utilizza un po’ di crema rivitalizzante e a base di acido ialuronico (continua dopo il post):

“Ha una texture straordinaria perfetta prima dell’applicazione del trucco” “Io la metto così, dall’altro verso il basso per coprire tutto il viso e non lasciare residui”.

Tuttavia, l’attenzione dei fan è catturato da un dettaglio decisamente bollente.

La giornalista sportiva in accappatoio

Le ultime Instagram stories di Diletta Leotta hanno mandato in tilt il popolo del web. Per condividere i suoi segreti di bellezza, la giornalista sportiva indossa un accappatoio bianco che fa fatica a contenere le sue forme esplosive: