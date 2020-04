Le curve esplodono nel tessuto trasparente, Diletta Leotta mette in difficoltà i fan con uno scatto bollente

Le curve esplodono nel tessuto trasparente, Diletta Leotta mette in difficoltà i...

Diletta Leotta, il maglione trasparente e attillato lascia poco spazio all’immaginazione: lo scatto su Instagram manda in tilt il web

Lei è un’esplosione di sensualità e fascino. Stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta. Oltre ad essere una delle donne più desiderate del Bel Paese, la giornalista sportiva è anche uno dei volti più popolari della tv. La conduttrice siciliana è molto attiva su Instagram dove è solita condividere attimi della sua vita quotidiana e scatti da capogiro, proprio come è successo poche ore fa: indossa un maglioncino trasparente che mette ben in mostra le sue forme, fan in delirio.

Diletta Leotta: annuncio su Instagram

E’ una vera e proprio star del web. Il suo account Instagram, infatti, vanta oltre 6 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. In questi giorni, Diletta Leotta ha voluto condividere con i suoi follower una bellissima notizia. Il volto di Dazn ha annunciato che radio 105 è disponibile anche sul canale 157 del digitale terrestre. Ecco quanto si legge:

“Felicissima di annunciarvi che #105takeaway arriva anche in TV!!! 📺💥. Tutti i giorni dalle 12 alle 13 ci vediamo su @radio105 Tv, canale 157”.

Tuttavia, a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori è l’outfit casual e allo stesso tempo sensuale scelto per il suo grande annuncio.

Il maglioncino trasparente mette in mostra il seno

Come già accennato, Diletta Leotta ha annunciato l’arrivo in tv di radio 105, programma radiofonico che conduce insieme a Daniele Battaglia. Un dettaglio decisamente bollente ha mandato su di giri gli oltre 6 milioni di followers i quali non hanno nascosto di aver ingrandito lo scatto proprio sul décolleté esplosivo della speaker siciliana.

Il suo look casual conquista davvero tutti: un paio di jeans e un maglione trasparente e attillato che stuzzica la fantasia dei fan. Ecco il post che ha infiammato il web:

Leggi anche: Pulisce casa ma si nota un dettaglio imbarazzante, Diletta Leotta finisce nel mirino degli haters