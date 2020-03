Dileta Leotta come non l’avete mai vista prima: versione casalinga. La conduttrice si è data alle pulizia di casa ma nella foto ha dimenticato un dettaglio

La bellissima Diletta Leotta è ritornata di nuovo a far parlare di se, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata una foto pubblicata sui social che non è passata inosservata ai suoi fans.

Diletta Leotta pulizia di casa

La bellissima conduttrice Diletta Loetta è tornata sui social più attiva che mai. La giovane sempre in contatto con i suoi fans, si è fatta vedere in versione casalinga, con pigiama e pantofole. La quarantena però non spegna mai la sua incantevole bellezza e anche vestita in quel modo sembra essere davvero sensuale. La giovane infatti ha deciso di pubblicare su instagram una foto mentre si diletta a fare le pulizie di casa per passare un po di tempo durante la quarantena.

La bella Diletta infatti si è mostrata con un look totalmente diverso dal solito, meno chic ma pur sempre favolosa.

Pulizie di casa, il dettaglio non passa inosservata

La bellissima Diletta ha postato sui social la foto in cui si fa vedere in pigiama e armata di guanti e patofole è pronta per affrontare un altra giornata di quarantena. Una situazione davvero che sta mettendo in ginocchio l’Italia ma che Diletta come tantissime sue colleghe stanno cercando di affrontare nei migliori dei modi.

In tenuta del tutto casalinga e senza trucco, la bella Leotta affronta la quarantena insieme ai suoi fans:

“Pulizie di primavera 🌸😄”,

Uno scatto che è riuscito a raggiungere la bellezza di 100mila likes in poco tempo. Pare però che le critiche sulla bella conduttrice non sono tardate ad arrivare. Ad essere soggetto di critica infatti, è stato il mocio utilizzato dalla conduttrice che sembra essere vecchio e sporco.

“Cambia mocio che è vecchio!” “Diletta metti almeno l’acqua!”, ridono. “Hai lo stesso mocio di mia moglie… poi basta..!”

Insomma pare che alcuni followers si siano davvero divertiti e a criticare la conduttrice anche in uno scatto cosi semplice suscitando critiche anche dal nulla.