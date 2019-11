‘Facciamo cose impossibili’ Diletta Leotta, l’amore con Scardina: le confidenze private del pugile fanno il giro del web

Diletta Leotta, arrivano le confessioni private da parte di Scardina: “Amore forte, facciamo cose impossibili”, le parole del pugile

Non c’è alcun dubbio: Diletta Leotta è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti. La conduttrice siciliana è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere scatti o video della sua quotidianità, mantenendo però un certo riserbo sulla sua vita privata. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi‘, la nuova fiamma della giornalista di Dazn, Daniele Scardina, ha svelato alcuni dettagli sulla loro storia d’amore: ecco le parole del pugile.

Diletta Leotta, le parole di Scardina

Una delle donne più seguite degli ultimi tempi è, senza alcun dubbio, Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è riuscita a conquistare una grande fetta di telespettatori grazie al suo talento e la sua estrema bellezza e sensualità. Sui social è seguitissima e non manca mai di condividere scatti che mando in delirio il popolo del web.

Poche ore fa, la giornalista sportiva ha pubblicato diverse Instagram Stories che la immortalano in palestra pronta all’allenamento ma un piccolo dettaglio ha fatto impazzire i suoi seguaci:è in palestra non si è accorta che il seno sobbalzava letteralmente dal top nero estremamente sensuale.

Nonostante la sua popolarità, cerca di non spiattellare la sua vita privata. Di recente, il suo nuovo compagno ha parlato del suo rapporto con la giornalista sportiva.

La storia d’amore tra la giornalista e il pugile

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, il pugile ha parlato della sua storia d’amore. Nel dettaglio, Daniele Scardina ha rivelato:

“Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti.

Poi ha continuato:

Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega. La distanza? L’amore è forte, vince su tutto il resto. E questo non solo tra un uomo e una donna, ma in generale. È il motore che ci fa fare cose impossibili.”

In effetti… tutti possiamo confermare che è ciò che muove il mondo.