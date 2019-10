Diletta Leotta incontenibile nel costume striminzito: per lei l’estate ancora non è finita – VIDEO

Diletta Leotta incontenibile nel costume striminzito: per lei l’estate ancora non è...

Diletta Leotta esplosiva sui social. La giornalista sportiva si mostra in costume il quale fatica a trattenere le sue curve prosperose. Le sue stories infiammano gli utenti.

Diletta Leotta, è nota al pubblico per essere tra le più seducenti oltre che colte giornaliste sportive che il pubblico abbia mai conosciuto, l’unica molti sostengono ‘donna ad essere in grado di saper parlare di calcio’.

La giornalista ama spesso condividere sui suoi profili social stralci di vita quotidiana e momenti di relax.

Come è accaduto nelle ultime ore, quando tra le sue Stories, come una dea è apparsa in tutta la sua bellezza mettendo, mostrandosi mentre gode degli ultimi bagni al mare approfittando del caldo weekend.

Lo scatto diventato subito virale ha infiammato il web, scopriamo di più.

Diletta Leotta, gita in barca per salutare l’estate – VIDEO

La bella giornalista sportiva che vanta migliaia di follower sui social e milioni di visualizzazioni sotto i suoi scatti social, nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi fan gli ultimi momenti di relax al mare.

Diletta Leotta, ha così condiviso sui social, tra le Stories di Instagram, una foto in cui seducente si mostra mentre gode di una gita in barca, una probabilmente delle ultime prima di salutare l’estate e dare il benvenuto ufficialmente all’autunno.

Diletta Leotta, il costume striminzito fatica a contenere il suo seno abbondante

Il clima diventa subito rovente sul profilo social della conduttrice di origini sicule, la quale si è mostrata fasciata di un costumino striminzito di colore rosso il quale pone in rilievo il suo seno abbondante, il quale sembra quasi esplodere nel costume e il suo fisico asciutto e mozzafiato.

Lo scatto, che ha infiammato gli utenti è diventato subito virale. Ecco come si è mostrata Diletta Leotta sui social ai suoi utenti poche ore fa: